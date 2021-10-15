Прием заявок на розыгрыш призов продолжается

Привившиеся от COVID-19 приморцы могут попытать удачу во втором розыгрыше автомобилей, планшетов и других ценных призов.

15 окт. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4862 (6567) от 15 окт. 2021

Участниками акции могут стать граждане, завершившие иммунизацию от коронавирусной инфекции до 25 октября. Для тех, кто только собирается сделать прививку, открыто более 200 пунктов вакцинации.

В департаменте информационной политики Приморского края напоминают, что стать участником розыгрыша может гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Приморского края, прошедший иммунизацию (первый и второй этапы в случае с вакцинами «Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак», только первый этап – для вакцины «Спутник Лайт») до 25 октября этого года на территории Приморского края.

Каждый вакцинированный может принять участие в розыгрыше только один раз.

«Не могут участвовать в розыгрыше граждане, ставшие победителями первого розыгрыша сертификатов на квартиры и машины», – добавляют в профильном ведомстве.

Организаторы отмечают, что призовой фонд формируется за счет спонсорских средств и включает в себя 4 сертификата на приобретение легкового автомобиля, по 10 сертификатов номиналом 3000 рублей на ужин в ресторанах города, 15 пригласительных билетов на посещение всех экспозиций исторического парка «Россия – моя история» на двух человек, 4 сертификата на приобретение планшета Apple iPad, 25 сертификатов номиналом 4000 рублей от торговой сети, 10 сертификатов номиналом 3000 рублей от торговой сети, а также две пары беспроводных наушников inPods 12 от финансового учреждения.

Выдача призов в денежном эквиваленте не предусмотрена. Участник акции также не вправе передавать сертификаты третьим лицам. Сам розыгрыш состоится 4 ноября.

Информацию о борьбе с коронавирусом в Приморье читайте также на стр. 6.

Сергей ПЕТРОВ