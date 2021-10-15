Прием заявок на розыгрыш призов продолжается Привившиеся от COVID-19 приморцы могут попытать удачу во втором розыгрыше автомобилей, планшетов и других ценных призов.

Участниками акции могут стать граждане, завершившие иммунизацию от коронавирусной инфекции до 25 октября. Для тех, кто только собирается сделать прививку, открыто более 200 пунктов вакцинации.

В департаменте информационной политики Приморского края напоминают, что стать участником розыгрыша может гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Приморского края, прошедший иммунизацию (первый и второй этапы в случае с вакцинами «Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак», только первый этап – для вакцины «Спутник Лайт») до 25 октября этого года на территории Приморского края.

Каждый вакцинированный может принять участие в розыгрыше только один раз.

«Не могут участвовать в розыгрыше граждане, ставшие победителями первого розыгрыша сертификатов на квартиры и машины», – добавляют в профильном ведомстве.

Организаторы отмечают, что призовой фонд формируется за счет спонсорских средств и включает в себя 4 сертификата на приобретение легкового автомобиля, по 10 сертификатов номиналом 3000 рублей на ужин в ресторанах города, 15 пригласительных билетов на посещение всех экспозиций исторического парка «Россия – моя история» на двух человек, 4 сертификата на приобретение планшета Apple iPad, 25 сертификатов номиналом 4000 рублей от торговой сети, 10 сертификатов номиналом 3000 рублей от торговой сети, а также две пары беспроводных наушников inPods 12 от финансового учреждения.

Выдача призов в денежном эквиваленте не предусмотрена. Участник акции также не вправе передавать сертификаты третьим лицам. Сам розыгрыш состоится 4 ноября.

Информацию о борьбе с коронавирусом в Приморье читайте также на стр. 6.

Сергей ПЕТРОВ