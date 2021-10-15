Вакцина от COVID-19 для детей готова Решение о регистрации «детского» препарата от COVID-19 примут в ближайшие дни. Медики пришли к выводу о том, что без вакцинации детей с коронавирусом бороться будет очень непросто. Если его вообще возможно будет победить. Поэтому ученые взялись за разработку препарата, который бы подходил для детей. Россия, похоже, и здесь оказалась в лидерах.

Как сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, решение о регистрации вакцины против коронавируса для детей примут в течение двух недель. В настоящий момент препарат находится на финальной стадии экспертизы.

По словам Мурашко, среди заболевших COVID-19 людей доля детей составляет 12-13 %. Наиболее подвержены риску заразиться школьники от 6 до 17 лет.

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет началось в Москве в июле. Первая и вторая фазы исследования проходили на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Участие приняли 100 человек. Документы на регистрацию препарата были поданы в конце сентября. Известно, что концентрацию вакцины уменьшат в пять раз.

Между тем в Приморье власти усиливают антиковидные меры. Так, в ближайшее время в крае посещать общественные места без предъявления документа о вакцинации от коронавируса станет невозможно, а непривитых сотрудников отстранят от работы или переведут на удаленный режим. Меры по профилактике COVID-19 озвучили на заседании регионального оперативного штаба под председательством губернатора Приморского края Олега Кожемяко в четверг, 14 октября.

Как озвучила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, в последнюю неделю в регионе наблюдается прирост заболевших коронавирусом. Это, в свою очередь, диктует необходимость усиления эпидтребований, в числе которых масочный режим, санитарные фильтры, дезинфекция, активизация вакцинации. Кроме угрозы COVID-19 в край скоро придет и грипп.

Евгений СИДОРОВ

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