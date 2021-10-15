Во Владивостоке опасную дорогу разделили барьером Специалисты подрядной организации завершают устройство разделительного барьерного ограждения на участке от остановки «Молодежная» до стадиона «Строитель» во Владивостоке. Им осталось смонтировать около 40 метров конструкции.

«Для удобства автомобилистов работы на участке проводят в ночное время. Подрядчикам осталось смонтировать около 40 метров ограждения. Общая же его протяженность составляет почти 1,5 километра», – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Напомним, что оборудовать этот участок разделительным барьерным ограждением решено по итогам мониторинга дорожной ситуации, который проводили городская администрация и ГИБДД. Нередко здесь случались дорожно-транспортные происшествия с выездом транспорта на встречное направление. Чтобы обезопасить автолюбителей, было принято решение об установке на участке леерного ограждения.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru