Будет ездить по карте Во Владивостоке вводится дифференцированный тариф для проезда в общественном транспорте

Во Владивостоке в этом году будет введен дифференцированный тариф для оплаты проезда в общественном транспорте. Он подразумевает разные суммы оплат при наличном и безналичном расчетах. На первом этапе изменения коснутся автобусов, в дальнейшем – электротранспорта приморской столицы.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, тарифы будут различаться в зависимости от способов оплаты: при оплате наличными, при безналичной оплате банковской картой и при оплате с помощью единой транспортной карты.

«Данный подход позволит сделать процесс оплаты проезда удобнее для пассажиров, а также снизит количество физических контактов при расчете наличными», – пояснил начальник управления Александр Иванов.

Внедрение различных способов оплаты проезда является общепринятой системой при переходе на тарифное меню. Такая система применяется во многих городах России.

Так, при наличной оплате стоимость проезда выше, чем при безналичной, в Тюмени, Казани, Уфе, Ижевске, Самаре, Красноярске и других городах. В Новосибирске на пяти маршрутах действует «сетевая поездка». Пассажир в течение 60 минут может пересесть между пятью автобусами, и ему не нужно платить за вторую и последующие поездки. Однако первую поездку необходимо оплатить транспортной картой.

В Санкт-Петербурге проезд при оплате наличными и банковской картой в метро стоит 60 рублей, а в наземном транспорте – 55 рублей. При использовании пополняемой транспортной карты «Подорожник» проезд в метро обойдется в 41 рубль, а в автобусах, трамваях и троллейбусах будет стоить 36 рублей.

Разовая поездка по карте «Тройка» в Москве без записанных на нее абонементов стоит 42 рубля, при поездке «90 минут» – 65 рублей. Одна поездка при оплате по банковской карте теперь стоит 46 рублей, билет «Единый» на одну поездку – 60 рублей.

«Современный общественный транспорт – это не только поездки в комфортных условиях, но и удобные способы оплаты проезда, – уверен Александр Иванов. – Система оплаты сейчас совершенствуется во многих городах страны. Пассажиры могут рассчитаться за проезд бесконтактным способом, применяя банковскую или единую транспортную карту, а также гаджетами – смартфонами или умными часами. Таким образом фиксируется пассажиропоток на маршрутах, и расчеты на остановках занимают меньше времени – пассажирам не нужно заранее готовить оплату за проезд, а водителю – искать сдачу с крупных купюр».

Ожидается, что стоимость проезда по дифференцированному тарифу во Владивостоке будет определена в ближайшее время.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Vlc.ru