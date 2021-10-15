«Мы боимся своего соседа» Житель Владивостока наводит ужас на весь многоквартирный дом

С соседями, конечно, лучше всего жить в мире и дружбе. А можно и вообще не знать про них. Ну живут себе люди, никого не трогают. И какая разница, кто они и как их звать.

Но соседи бывают разными. В том числе и такие, от которых нет покоя ни днем ни ночью. А от некоторых так и вовсе можно ждать чего угодно.

– Мы боимся своего соседа, – признались корреспонденту «В» жильцы четвертого подъезда панельной пятиэтажки на улице Русской, 27а во Владивостоке.

Анатолий Прокопьевич, 1939 года рождения, наводит ужас не только на соседей по подъезду, но и на весь дом. Хотя, на первый взгляд, старик – каких много. И никакой опасности он не представляет: седой, худой, спокойный, говорит тихо, рассудительно. И еще любит чистоту. Каждый день подметает домашним веником листву около подъезда. По его словам, так качественней уборка территории. Тем не менее некогда популярная песня «В нашем доме поселился замечательный сосед» явно не про него.

– Худой, потому что есть ему нечего. Что найдет на помойке, то и в дом несет, – говорят его соседи.

«Чистоплотный» Анатолий Прокопьевич живет один. Дверь в его однокомнатную берлогу с номером 47 на первом этаже, которую страшно назвать квартирой, всегда нараспашку. Заходи, кто хочет! Все равно там брать нечего. Зато подцепить какую-нибудь заразу от антисанитарии – это запросто.

– Тараканы от него ползут по всему дому! Когда его жена была жива, он весной и осенью лежал в психбольнице, видимо, в это время у него начиналось психическое обострение. А так он вообще тихий, – рассказали граждане.

По словам соседей, у мужчины есть внучки и сестра, которая младше его лет на десять. Она живет где-то за городом и навещает брата после того, как ему приносят пенсию. И внучкам он не нужен.

Старика неоднократно видели в подъезде с топором. Агрессию по отношению к окружающим он не проявлял, но кто его знает, что на уме у человека, явно страдающего деменцией и психическим расстройством. Какой фортель он может выкинуть, если ему что-то не понравится. Жильцы дома предупредили своих детей, чтобы они старались держаться от Анатолия Прокопьевича подальше. В целях безопасности. И не дай бог с ним заговорить или дразнить его!

Лет пять назад старик пырнул ножом своего собутыльника. Крови было на весь коридор первого этажа в подъезде. К счастью, обошлось без летального исхода. Прокопьевича тогда отпустили, потому как он больной на голову, поэтому неподсуден. После этого случая мужчина завязал, но менее опасным явно не стал.

По словам Риммы Глуховченко, соседки Анатолия, каждый день мужчина в своей квартире рубит топором несущую стену у основания. Этот стук мешает всему дому. Зачем он это делает, непонятно. Но если Прокопьевича не остановить, то стена может рухнуть. Он уже прорубил большую дыру в стене в квартиру Риммы Анатольевны и бросал в эту щель окурки. Женщина дыру запенила и закрыла обоями, чтобы сосед не бросил горящую спичку или чего похуже, когда супруги Глуховченко будут на работе. Тогда сгорит весь дом.

Был случай, когда Прокопьевич жарил на костре в квартире шишки. Дым стоял на весь подъезд. Жильцов спасли вовремя прибывшие пожарные.

Соседи Прокопьевича пытались найти на него управу, звонили в Приморский центр социального обслуживания населения, что на улице Иртышской, 8. Им сказали, что это не их клиент. Звонили дежурному в отдел полиции № 5 по Советскому району Владивостока (улица Узбекская, 8), попросили прислать наряд полиции или участкового уполномоченного. Ответ был обескураживающий: «Участковых нет, работать некому».

Кстати, рядом с пятиэтажкой, где живет социально опасный мужчина, находятся суд Советского района Владивостока и детский сад. А Прокопьевич не под надзором полиции. И с топором. По словам медиков, у психически больных людей, как правило, недюжинная сила. Но поместить его на принудительное лечение можно только по решению суда и с согласия родственников. Либо добровольно. Ну-ну…

Как стало известно «В», соседи Анатолия Прокопьевича направили обращение на имя главного врача Краевой психиатрической клиники Максима Артамонова с просьбой помочь в решении их проблемы. И еще одно письму в прокуратуру Советского района с жалобой на бездействие полиции в данной ситуации. Потому что они не могут ждать, пока у Прокопьевича в очередной раз не поедет крыша и он, не дай бог, возьмется за нож или за топор.

Кстати, в Хабаровске не так давно задержали женщину старше 70 лет, которая убивала топором и расчленяла своих сограждан. А с виду - божий одуванчик.

Когда материал был готов к печати, стало известно, что за неспокойным соседом приехала скорая...

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено жильцами дома