Шерлок Холмс отдыхает Раскрытию преступлений современным криминалистам помогают нанотехнологии

19 октября – День криминалистики. У многих обывателей профессия криминалиста, наверное, ассоциируется с образом канонического джентльмена с лупой в руках, с трубкой во рту и кепкой-шотландкой на голове. У которого на все вопросы один ответ: «Это же элементарно!»

«Чудо электроники способно восстановить уничтоженные данные на флешках, на сим-картах мобильных телефонов, на жестких дисках компьютеров и т.д. Даже если данные на флешке или жестком диске были уничтожены три года назад и все это время они не использовались, уничтоженную информацию все равно можно восстановить»

В реальности же примитивная лупа в криминалистике – дело прошлого.

О современных секретах экспертов-криминалистов корреспонденту «В» рассказал руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Приморскому краю полковник юстиции Сергей Филатов.

Метан и пустота

Сегодня для поиска отпечатков пальцев злоумышленников, высохших капель крови либо слюны на мягком покрытии, не видимых невооруженным глазом, применяют ультрасовременную технику и нанотехнологии. Без них многие преступления так бы и остались нераскрытыми.

– У нас невероятные возможности. Наш отдел получает самую новую технику. Все, что только изобретается в этой области, даже за рубежом, тут же появляется у нас. К примеру, мы уже больше 15 лет используем георадар, которого нет у наших коллег в других регионах страны, – говорит Сергей Филатов.

Георадар – уникальный прибор, который «видит» пустоты в грунте. Принцип его действия как у эхолота. Допустим, в полицию поступила информация, что где-то в поле или в лесу зарыт криминальный труп. Причем зарыт давно. Время скрыло следы захоронения. И более никакой конкретики – как в сказке: пойди туда, не знаю куда…

Но, чтобы не перекапывать поле и не корчевать лес, криминалисты сначала бурят отверстия в земле. Дабы газоанализатором (это составная часть георадара) определить в грунте наличие газа метана, который выделяется при разложении трупа. Копать начинают только тогда, когда прибор покажет малейшие признаки метана и пустоту в этом месте. Как правило, георадар сбоев не дает.

Волшебный фонарик

Но это еще не все «игрушки», которыми вооружены сотрудники отдела криминалистики СУ СК России по Приморскому краю. Например, есть у них фонарик, упакованный в аккуратный «шпионский» чемоданчик. Его стоимость со всеми дополнительными приспособлениями 300 тысяч рублей! На первый взгляд, он ничем не отличается от обычных фонариков на батарейках, которые продают в магазинах. Но в отличие от своих промтоварных собратьев этот прибор помогает найти отпечатки пальцев в таких местах, где их абсолютно не видно. И привычными способами не найти.

В кино часто показывают, как эксперт-криминалист на месте преступления посыпает специальным порошком все подряд, чтобы найти «пальчики» преступника. Бывает и так, что он может засыпать всю квартиру и ничего не найти. А специальный фонарик найдет без помощи порошка. Надо лишь выключить свет в помещении и осветить лучом предметы.

В качестве доказательства полковник юстиции Сергей Николаевич метит большим пальцем своей правой руки пистолет из коллекции отдела криминалистики. При обычном свете отпечатка не видно. Но, как только он направил луч фонаря на ствол, его «пальчик» проявился! Да так отчетливо, хоть папиллярные линии пересчитывай. При этом в кабинете не устраивали затемнения.

Но это еще не все! Если изменить силу света чудо-фонарика и цвет его луча (такие функции в нем предусмотрены), то можно, к примеру, найти сперму насильника на женском белье без какого-либо химического вмешательства. Раньше, когда предмет женского туалета сдавали на исследование в Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы, дожидаться результатов можно было не меньше месяца.

Несколько лет назад во Фрунзенском районе Владивостока нашли ноги человека, а на мысе Песчаном – руку. Чуть позже выяснилось, что это были части одного тела. Во время обыска в квартире одного из подозреваемых с помощью фонарика из «шпионского» чемоданчика нашли следы крови расчлененного человека. Аналогичные капли крови были обнаружены в ванной комнате, на месте расчленения. Хотя убийцы тщательно, как им казалось, замыли и уничтожили следы преступления.

«Мечта хакера» и другие фишки

– Представьте себе, что вам необходимо ночью на открытом воздухе осмотреть место происшествия. Обычно это делается с помощью включенных фар автомобиля. Только в свете фар ничего не найти. Но в нашем арсенале есть «световая башня» на базе дизельгенератора, похожая на торшер. Его мощная лампа под специальным абажуром расположена на высоте потолка. И если нам необходимо провести осмотр места происшествия в темное время суток, да еще в труднодоступном месте, мы берем «световую башню» с генератором, заводим его и получаем освещение в радиусе ста метров как под солнцем. Хоть иголки собирай! – не без гордости говорит полковник юстиции Филатов.

Техника в отделе криминалистики действительно на грани фантастики. А то и за гранью. Как в популярном, но не в правдоподобном сериале «След». Но более всего впечатляет не георадар, не «волшебный» фонарик и не зеркальный фотоаппарат Canon, способный с помощью специального объектива делать снимки в формате 3D. Что помогает видеть и фиксировать самые незаметные места во время осмотра места происшествия.

Неизгладимое впечатление на автора этой публикации произвел электронный прибор в черном чемоданчике, похожий на небольшой ноутбук, который можно назвать «мечта хакера».

Это импортное чудо электроники способно восстановить уничтоженные данные на флешках, на сим-картах мобильных телефонов, на жестких дисках компьютеров и т.д. К примеру, преступник, опасаясь разоблачения или задержания, удалил все контакты в мобильнике, почистил память на жестком диске компьютера и установил на него невообразимо трудный пароль. Казалось бы, все, приплыли! Но для прибора из черного чемоданчика это не проблема. Он и пароль разгадает, и стертую память реанимирует. С помощью специальных переходников к нему можно подключить любую электронную технику, которую необходимо исследовать.

Даже если данные на флешке или жестком диске были уничтожены три года назад и все это время они не использовались, уничтоженную информацию все равно можно восстановить.

Найти убийцу помог его пот

Десять лет назад в начале февраля в лесном массиве в районе станции Ружино был найден труп 7-летней девочки со следами насильственной смерти. Малышка была изнасилована и задушена шарфом. Подозреваемый в убийстве был задержан и взят под стражу только в июне.

Изначально в поле зрения следствия попали восемь человек, по злой иронии судьбы оказавшихся не в то время и не в том месте. Один засветился около магазина, где последний раз видели девочку, другой катался на лыжах в лесу, где нашли ее тело. В числе подозреваемых оказался телефонный мастер, который в день пропажи девочки ремонтировал телефонную вышку в 50 метрах от сугроба, где был спрятан труп. И весь день он звонил диспетчеру по мобильному, чтобы проверить связь. «Запеленговать» его не составило труда. Алиби у него не было, как и у остальных подозреваемых.

Найти злодея помогла туалетная бумага, сложенная в несколько слоев, которую он забыл на месте преступления.

– Когда убийца разматывал рулон, то оставлял на бумаге пот и жировые следы пальцев. Следов запаха было больше чем надо. И хотя на бумаге также была кровь ребенка, мы вышли на этого изверга именно по его запаху. Мы взяли у всех восьмерых подозреваемых образцы крови и направили их в Москву на ольфакторскую экспертизу*. Пот – лучший носитель запаха, – говорит Сергей Филатов.

Ответ из столицы пришел через неделю. Когда все встало на свои места, задержание монстра на двух ногах было делом времени. Убийца девочки получил пожизненный срок.

…Отсюда вывод: если бы правонарушители знали, с какими умными приборами работают эксперты-криминалисты XXI века, то многие из них наверняка бы задумались, прежде чем идти на конфликт с законом. Потому что преступник всегда оставляет следы. Даже если он их тщательно уничтожает. А если есть след, то преступление будет раскрыто рано или поздно. В этом можно не сомневаться.

* – Судебно-биологическая экспертиза запаховых следов человека.

Сергей КОЖИН

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