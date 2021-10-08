Культуру в массы развозят автоклубы Более 200 культурных мероприятий проведено в Приморье с использованием автоклубов. В них приняли участие в общей сложности более 52 тысяч человек.

Как уточнили в министерстве культуры и архивного дела Приморья, каждый автоклуб – готовая многофункциональная площадка, оснащенная всем необходимым световым и звуковым, мультимедийным оборудованием. Сцена располагается на базе проходимого автомобиля. Таким образом, она легко встраивается в концепцию практически любого мероприятия, организованного на свежем воздухе, в отдаленной местности или, например, в населенном пункте, где нет своего Дома культуры.

«Настоящим подарком становится для жителей отдаленных населенных пунктов приезд подобного центра. Особенно актуальна работа автоклубов в празднование традиционных для страны мероприятий – Масленицы, Дня защитника Отечества, Международного женского дня», – отметила заместитель председателя правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Как уточнили в минкультуры, сейчас автоклубы ведут свою работу в Кавалеровском, Спасском, Яковлевском, Партизанском районах, Партизанском, Дальнегорском, Чугуевском округах.

Евгений СИДОРОВ