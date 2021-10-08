Художник-миллионер выставил чужие работы В приморской глубинке открылась прелюбопытная художественная выставка

В Кавалеровской картинной галерее состоялось открытие выставки из частной коллекции известного в крае скульптора, члена Приморского отделения Союза художников России Олега Батухтина «Живопись, графика, скульптура, гобелен, керамика». На ней представлено 80 работ разных мастеров края. Эти работы были подарены Олегу Батухтину его знакомыми художниками и скульпторами. А что-то он купил или обменял.

«В декабре этого года уже владивостокцы увидят персональную выставку живописи самого маэстро Батухтина. Он немножко изменил своему главному жанру – скульптуре и попробовал силы в живописи»

Например, свой скульптурный портрет он обменял у скульптора Владимира Винниченко на редкое сверло. Вся коллекция тянет не меньше чем на миллион рублей. И это еще не все. Часть работ хранится у сына в Хабаровске и дочери во Владивостоке. Так что скульптор и художник Олег Батухтин – миллионер. Все работы из коллекции выполнены в конце ХХ – начале ХХI веков.

Здесь представлены такие известные в крае имена, как Владимир Рачев, Юрий Собченко, Евгений Ткаченко, Олег Григорьев и Фернан Зинатулин, нынешний председатель краевого Союза художников Илья Бутусов, главный художник театра кукол Людмила Тимофеева, Евгений Маккев, Владимир Погребняк, Александр Киряхно, Владимир Дубинский, Алексей Ионченко, Мария Холмогорова. Есть и заслуженные художники РФ.

Собирать свою коллекцию Олег Батухтин начал с 1990 года. Первая работа пришла к нему, когда он был на творческой даче в Переяславле Залесском. Там было 30 художников со всей страны. И одному художнику так понравились скульптуры Олега, что он предложил за одну скульптуру отдать две свои картины.

«Мне как-то сделали комплимент, что у меня есть вкус к лучшим работам – из того, что есть. У меня нет плохих работ. Если бы они были, никто из художников не дал бы свои творения. В основном я менял свои скульптуры на картины и керамику. А что-то купил. Например, этот натюрморт-диптих «Изобилие» Евгения Ткаченко. Вообще, процент продаж картин у нас в стране очень маленький – всего 1 %. А есть страны, где 80 % картин продается», – говорит коллекционер, скульптор и художник Олег Батухтин.

Главным образом на вернисаже присутствуют работы в стиле реализма, но есть и импрессионизм, авангард, конструктивизм, модернизм, кубизм. В 2000-е годы во Владивостоке существовала галерея современного искусства «Триада». В ней активно выставлялись Александр Киряхно и Владимир Дубинский. Александр Киряхно подарил Олегу Батухтину десять своих работ.

Первыми учителями Батухтина были Олег Григорьев, преподававший живопись, и Фернан Зинатулин. Григорьев был главным художником Владивостокского фарфорового завода. На выставке есть его керамика. Гобелены выполнены одной из лучших гобеленщиц края Людмилой Тимофеевой. Она же делает прекрасные куклы и одну из них подарила Олегу Батухтину.

За все годы существования своей коллекции Батухтин впервые выставил ее в Кавалеровской картинной галерее. А в декабре этого года уже владивостокцы увидят персональную выставку живописи самого маэстро Батухтина. Он немножко изменил своему главному жанру – скульптуре и попробовал силы в живописи. Кавалеровцы тоже смогут познакомиться с этой необычной выставкой, где Олег Батухтин предстает в новом амплуа.

Татьяна ПЕТРОВА

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