Приморцы оказались производительнее многих Команда из Приморья – в числе финалистов онлайн-этапа Второго всероссийского чемпионата по производительности. Мероприятие объединило 70 предприятий, 30 вузов, 14 региональных центров компетенций и 6 региональных органов исполнительной власти.

Как уточнили в оргкомитете чемпионата, наибольшее количество баллов набрали предприятия из Тульской и Свердловской областей, Краснодарского края. Среди вузов лучшие результаты продемонстрировали участники из Новосибирской и Курской областей, лидерами среди региональных центров компетенций и органов исполнительной власти стали команды Приморского края и Челябинской области.

«В этом году мы отмечаем еще более высокую активность участников. На протяжении всего онлайн-этапа руководители делились своими подходами к повышению производительности и много спорили о стратегии предприятия – например, стоит ли отдавать часть производства на аутсорсинг. Причем первые ходы командам приходилось делать фактически вслепую и интуитивно угадывать шаги конкурентов. Проявилась очень важная тенденция: наряду с конкуренцией в симуляторе царила атмосфера взаимной поддержки. Более опытные игроки делились знаниями с новичками, что еще раз подтверждает важную роль партнерства и обмена лучшими практиками в развитии предприятий», – отметила директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России Екатерина Гришина.

С 26 по 29 октября финалистов ждут четыре «домашних раунда», которые участники проведут без поддержки ведущих и экспертов, а также подготовка презентации о стратегии команды.

26 команд, набравших большее количество баллов, встретятся 12 ноября в Москве на финале чемпионата. Победители в номинациях «Предприятие» и «РОИВ» смогут обсудить волнующие вопросы и озвучить свои предложения министру экономического развития Максиму Решетникову во время бизнес-завтрака.

«Чтобы развивать навыки, в том числе в области робототехники и цифровизации, без которых сегодня сложно представить ту или иную отрасль, нужно выходить за пределы сегмента, смотреть и анализировать, что и как внедряют другие компании, насколько успешно у них это получается и к чему в итоге это приводит. Главная задача мероприятия – научить руководителей пользоваться всеми возможностями управленческих инструментов для повышения производительности на своих предприятиях. При этом формат симулятора дает возможность протестировать эти инструменты, увидеть результаты и, возможно, даже ошибки до того, как начать применять их на практике», – заявила министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Чемпионат проводится в рамках национального проекта «Производительность труда» и программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Организатором выступает Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России при поддержке самого Министерства и РАНХиГС.

Евгений СИДОРОВ