Большой баскетбол вернулся во Владивосток Сегодня, 8 октября, матчем во Владивостоке открывается чемпионат России по баскетболу в мужской суперлиге. Второй по значимости баскетбольный турнир в стране стартует с поединка между приморским «Динамо» и «Уралмашем» из Екатеринбурга. Встреча состоится в спорткомплексе «Олимпиец».

А накануне наша мужская баскетбольная команда «Динамо» уже провела свою первую официальную игру в новом сезоне. Это был матч 1/16 финала на Кубок России. Соперником выступил клуб «Металлург» на своей домашней площадке в Магнитогорске. Кстати, сталевары пробились в плей-офф через квалификационную стадию, а вот наши земляки попали туда напрямую благодаря прежним заслугам своих предшественников из владивостокского «Спартака».

Дебютная четверть напоминала разведку боем. Обе команды грамотно и цепко играли в обороне, из-за этого в атаке очки набирались соперниками тяжело. Постепенно динамовцы стали превосходить уральцев в точности бросков, хозяева занервничали и принялись нарушать правила. Гости их за это наказывали точным исполнением штрафных бросков – 13:18.

Во второй 10-минутке игра стала более открытой, спортсмены раскрепостились и стали показывать зрелищный баскетбол. И вновь лучший результат оказался у дальневосточников, у которых пошли трехочковые броски. И хотя главный тренер «Металлурга» был вынужден взять таймаут, чтобы сбить наступательный порыв динамовцев, отрыв перед большим перерывом только увеличился – 37:49.

Третья четверть началась с рывка сталеваров, которые сразу же набрали 12 безответных очков. И тут уже наставник приморской команды Алексей Голяхов взял паузу. Она пошла на пользу, «бело-голубые» опять стали успешно атаковать и уверенно защищать собственное кольцо. К последнему перерыву на табло светились цифры «53:70».

В завершающем игровом отрезке приморцы играли комбинационно и в свое удовольствие. Вместо опытных спортсменов из первой пятерки на площадке получили практику молодые баскетболисты. Они поддержали почин старших товарищей. В итоге уверенная победа – 70:95.

Лучший результат в нашей команде показал Кирилл Ситник, на его счету 20 очков. Что касается следующего соперника приморского «Динамо» уже на стадии 1/8 финала на Кубок России, то он пока не определен.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Олега КОТОВА