Журфак встретил юбилей Кузнице кадров дальневосточной журналистики – 60 лет

Во время подготовки к 60-летнему юбилею журналистского образования на Дальнем Востоке мы даже не предполагали, что откроем для себя целый мир, прикоснемся к настоящей истории.

Это была коллективная творческая работа преподавателей департамента коммуникаций и медиа. Составили и систематизировали список заведующих кафедрами, факультетами журналистики, деканов, дирекции Института массовых коммуникаций по годам работы. Важно было вспомнить всех, не забыть никого.

Информацию мы получали из нескольких источников.

На объявление в СМИ о начале сбора материалов для музея Дальневосточного федерального университета откликнулись фотожурналисты, редакции различных СМИ, наши преподаватели, родственники, друзья. В данной экспозиции представлены материалы, которые выполнили профессиональные фотографы, долгое время работавшие в нашем университете: Юрий Мальцев, Игорь Гусев, Юрий Шубин. Часть иллюстраций хранилась в музее Дальневосточного федерального университета.

Как настоящий журналист, доцент, кандидат исторических наук преподаватель Галина Леонова подготовила не только интервью, но и описание ко всем иллюстрациям. Бесценные фотографии прислали доцент, кандидат филологических наук Татьяна Телицына, Наталья Невежкина, родная сестра заместителя директора Института массовых коммуникаций Нинель Михайловой. Также нам помогли родственники и других наших преподавателей – Георгия Левчука, Игоря Илюшина, Валентина Ткачева, Полины Касьяновой, Валерия Теплюка.

Не менее важную и актуальную информацию мы собрали от наших выпускников во время медиавстреч, которые проходили в течение весеннего семестра. Представители различных редакций, прессслужб предприятий и организаций говорили с нашими нынешними студентами о современных требованиях к выпускникам, специалистам медиаотрасли, делились профессиональными секретами.

К открытию VI Медиасаммита часть иллюстраций с описанием распечатали в современной типографии и разместили на специальных планшетах. Журналисты, гости мероприятия толпились у стендов, разглядывая фотографии, находили своих однокурсников, преподавателей. Это была целая студенческая жизнь в картинках: занятия в аудиториях, работа в колхозе во время сбора урожая картофеля, субботники на хлебозаводе, постановки студенческого театра.

Собранный материал также был использован Никитой Аргыловым, директором департамента коммуникаций и медиа ШИГН ДВФУ, при подготовке научной статьи «К 60-летнему юбилею журналистского образования на Дальнем Востоке».

Первыми посетителями на открытии экспозиции музея ДВФУ были гости, участники Международной научно-практической конференции «Журналистика и общественные коммуникации в цифровом пространстве: создавая смыслы» – профессора Ирина Волкова (РУДН), Григорий Прутцков (МГУ им. Ломоносова), Анна Алексеева (СПбКиТ), Вера Ачкасова (СПбГУ), Илья Кирия (НИУ ВШЭ) и другие.

Отлично поработали и наши студенты 3-го и 4-го курсов направления подготовки «Журналистика». Они создали собственные аккаунты в Инстраграм (dv_journalism) и ВКонтакте https://vk.com/slovosvostoka. Информацию, собранную ими в преддверии и во время празднования 60-летнего юбилея журналистского образования на Дальнем Востоке, надеюсь, бережно сохранят для нескольких поколений студентов. Уверена, что экспозиция в музее ДВФУ всегда будет открыта для студентов и выпускников.

Лариса РАСПУТНАЯ, доцент департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, кандидат политических наук.

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