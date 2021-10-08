Во Владивостоке пройдет еще один Восточный форум Внедрение передовых ИТ-технологий в бизнес и госуправление обсудят на Восточном цифровом форуме Russky MeetUp & Digital Region. Мероприятие пройдет 8–9 октября на острове Русском.

Заместитель председателя правительства Приморья Константин Волошин подчеркнул, что Восточный цифровой форум – удобная площадка для обсуждения ключевых вопросов цифровой трансформации, изучения лучших практик внедрения инновационных инструментов в бизнес-процесс и государственное управление.

«Для достижения целей цифрового развития нашего региона необходимы прежде всего согласованность действий и тесное взаимодействие представителей органов государственной власти, бизнеса, научных и общественных организаций, экспертного сообщества.

Кроме того, немаловажную роль играет вовлеченность руководителей и специалистов организаций и органов власти региона в вопросы цифрового развития», – отметил Константин Волошин.

Сергей ПЕТРОВ