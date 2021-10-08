Владивостокцы скоро смогут потереть «шваброй» лед Ход строительства керлинг-центра во Владивостоке проверил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Новый объект возводится рядом с Нагорным парком, на вершине сопки Буссе (Тюменская). Проектом предусмотрено устройство видовой площадки, с которой открываются прекрасные панорамные виды на город и бухту Золотой Рог.

Министр спорта подчеркнул, что в связи с тем, что в последнее время много крупных международных соревнований проводятся в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, принято решение сделать Владивосток форпостом подготовки сборных команд России по олимпийским видам спорта.

«Зимняя Олимпиада в 2018 году прошла в Корее, этим летом – в Японии, через четыре месяца будут Олимпийские игры в китайском Пекине, затем в 2032 году – в Брисбене (Австралия). Поэтому во Владивостоке планируется построить ряд спортивных объектов, на которых смогут готовиться национальные сборные, а также заниматься приморские спортсмены и жители региона», – обозначил Жан Кузнецов.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта primorsky.ru