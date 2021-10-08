Горяченькая пошла Дома приморцев начинают подключать к отоплению, а во Владивостоке тепловые сети еще ремонтируют

Коммунальщики Приморья подключают к теплу социально значимые объекты и жилой фонд. Первые дома, получившие отопление, – в Красноармейском районе.

Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, в Приморье начали работу 23 котельные, которые отапливают 37 объектов соцкультбыта и 14 домов в Красноармейском, Пожарском районах, Пограничном и Тернейском муниципальных округах.

«Начали подключать и жилые дома – на утро 7 октября их запитано 14. В остальных муниципалитетах отопительный сезон стартует исходя из погодных условий», – уточнили в ведомстве.

Всего тепло в течение октября должно поступить в 1 710 социально значимых учреждений и в почти 12 тысяч жилых домов.

Во Владивостоке готовность города к зиме на 7 октября оценивалась в 97 %. Ход ремонтных работ на инженерных сетях, восстановление благоустройства и другие аспекты подготовки обсудили в мэрии 6 октября на заседании штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства Владивостока к отопительному периоду 2021-2022 года. Провел заседание начальник управления по вопросам ТЭК администрации города Сергей Ткачев.

В заседании приняли участие старший помощник прокурора города Владивостока Елена Сальникова, представители профильных управлений мэрии, а также сетевых организаций – МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС), филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), КГУП «Примтеплоэнерго», КГУП «Приморский водоканал» и других компаний.

Как доложили сотрудники Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС), сейчас продолжаются плановые работы по замене старых, изношенных тепловых сетей на новые, а также устранение выявленных после гидравлических испытаний порывов. На 98 % выполнена ремонтная кампания КГУП «Примтеплоэнерго». В данный момент завершается поставка твердого топлива на острова Русский и Попова.

На 100 % готовы к зиме учреждения культуры и спорта. Продолжается подготовка к холодам жилищного городского фонда. На сегодняшний день степень готовности многоквартирных домов составляет 99 %. Работы планируют завершить к 15 октября. Вероятно, с этого дня и начнут подключать к теплу дома.

Гидравлические испытания в городе завершены, сейчас главная задача ресурсоснабжающих организаций – устранить все порывы и подготовить инженерные сети к подаче отопления. Масштабные работы в эти дни ведутся на улице Сахалинской, 2-й Строительной и других объектах.

«Состояние сетей в городе неудовлетворительное. В среднем за год случается около 1700 порывов. Необходимо вкладывать большие средства не только из краевого, но и федерального бюджетов», – неоднократно подчеркивал заместитель главы администрации Тарас Фищук.

Евгений СИДОРОВ.

Фото с сайта vlc.ru