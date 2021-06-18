Наше дело правое, победа будет за нами Через несколько дней, 22 июня, исполнится 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны

Это одна из самых печальных и трагических дат в нашей истории. Она занимает особое место и по масштабам испытаний и потерь, и по влиянию на всю мировую историю.

Все меньше остается в живых очевидцев тех далеких событий. И тем более ценны для нас воспоминания тех, кто отчетливо помнит День памяти и скорби. В 1941 году нашей землячке Але Невежкиной (по мужу Зайковской) ровно через неделю, 29 июня, должно было исполниться 18 лет. Годом ранее она покинула Владивосток и поступила в Московский педагогический институт иностранных языков, где активно учила английский. Вот что уважаемый ветеран труда поведала корреспонденту «В»:

– В начале лета 1941-го я успешно сдала экзамены за первый курс и поехала на каникулы в Казань, где жила с семьей моя старшая сестра. Те каникулы оказались короткими. Сообщение о начале войны, как и весь советский народ, услышала из радиоприемника. В первые дни среди людей царило воодушевление: народ ждал повторения побед, одержанных на КВЖД, Хасане, Халхин-Голе... Но уже неделю спустя было заметно, что «шапкозакидательскую» уверенность сменило тревожное настроение. Из столицы начали вывозить вузы, о возвращении туда не было и речи. Зато в Казани расширили набор в мединститут: требовались военврачи. Пошла на первый курс вуза. Абитуриентов тут же отправили под Москву рыть окопы. Осенью вернулись в Казань – началась учеба, мне пришлось совмещать ее с ночными дежурствами в госпиталях. А домой, во Владивосток (мы жили тогда на улице Ленинской), попала лишь, когда у гражданского населения появилась возможность вновь пользоваться поездами дальнего следования, в самом конце войны. Добиралась из Казани во Владивосток по Транссибу почти месяц.

Сотрудник Военно-исторического музея ТОФ подполковник в отставке Юрий Сыромятников отметил, что во Владивосток сообщение о вероломном нападении фашистской Германии пришло вечером 22 июня. А уже на следующее утро была объявлена мобилизация молодых людей девяти призывных возрастов от 1912-го до 1921 годов рождения. В военкоматах выстроились очереди. В том числе и добровольцев. К примеру, 24 июня в краевом центре было подано 783 заявления от юношей и мужчин, не получивших повестки. Девушек призывали только по воинским специальностям: медицинским и связи. Всех призывников распределяли по создаваемым на территории Приморья стрелковым дивизиям.

3 июля 1941 года жители города высыпали на улицы – по радио передавали выступление председателя Государственного комитета обороны Иосифа Сталина. До этого числа он не выступал по радио, а в начале войны к населению обратился заместитель председателя Совета народных комиссаров, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Он сообщил о вероломном нападении фашистской Германии и произнес знаменитую фразу, ставшую лозунгом советского народа в борьбе с захватчиками: «Наше дело правое, победа будет за нами».

– На фронте о подвигах приморских соединений слагали легенды, – рассказал корреспонденту газеты Юрий Сыромятников. – Десятки тысяч молодых мужчин стали рядовыми и сержантами, командирами у них были выпускники Владивостокского и Шкотовского пехотных училищ. Всего из нашего края в действующую армию отправилось свыше 200 тысяч человек. Кто-то сразу попал на передовую, кому-то пришлось охранять границу с японским марионеточным государством Маньчжоу-го. Гражданское население не осталось в стороне. Людей мобилизовали на строительство укреплений вокруг городов и узловых станций, на рытье противотанковых рвов и возведение огневых точек. В тылу создавались истребительные отряды, началось дежурство пожарных постов и дружин. Молодежь повсеместно изучала оружие и санитарное дело, занималась физической подготовкой. На долгие четыре года девизом стала фраза: «Все для фронта! Все для Победы!»

Приморцы храбро сражались за свободу и независимость Родины. 104 наших земляка стали Героями Советского Союза, 16 – полными кавалерами ордена Славы, орденами и медалями отметили практически всех воевавших. Каждый третий не вернулся домой, многие возвратились инвалидами.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея Воронина