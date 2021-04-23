Непредсказуемый Омельченко Друзья, коллеги и поклонники уважительно называли его патриархом приморского авангарда. А он меньше всего походил на степенного, почившего на лаврах мэтра и был настоящим воплощением энергии, молодости, желания творить…

Лукавая улыбка, смеющиеся глаза и большие планы… Трудно поверить, что им уже не сбыться. В начале весны Геннадий Омельченко, один из старейших художников Приморья, ушел из жизни. И выставка, что открылась недавно в галерее современного искусства «Арка», – мемориальная (16+).

Работ в экспозиции представлено немного, но в целом они составляют творческий портрет Геннадия Алексеевича. От классического реализма 70-х, когда он только искал свою дорогу в искусстве, до авангардных работ в самых разных стилях – Омельченко никогда не останавливался и всегда пробовал новое.

– Он был художником такой глубины, масштаба и очарования, под влияние которых сложно не попасть. Увлеченный своим делом искатель, Омельченко, достигнув результатов в одном, самозабвенно погружался в новое, – говорит Адель Ким, куратор выставки, искусствовед. – Его историю нельзя разложить на классическую повествовательную схему «завязка – кульминация – развязка», она предстает скорее спиралью, раскручивающейся виток за витком и охватывающей все большее пространство.

Эволюция стиля Геннадия Омельченко была неразрывно связана с интересом к истории искусства. В его профессиональных трансформациях, особенно нескольких последних десятилетий, разворачивалось исследование XIX-XX веков. Познавая новое на практике, он усваивал и присваивал изобразительные методы мастеров модернизма. В студии художника можно было увидеть все программные для него работы, что-то вроде контрольных точек, к которым всегда можно вернуться. Это постоянное изменение подхода обусловлено позицией Омельченко, который любил цитировать слова Ольги Розановой: «Нет ничего в мире ужаснее неизменного лика художника»…

Сам пример Омельченко учит предельной честности. Он утверждал прозрачные и понятные профессиональные принципы: неустанную работу, открытость новому, постоянное стремление к истине. У него можно учиться тому, как не эксплуатировать однажды найденное, оставлять достигнутое и относиться к нему легко; как быть преданным своему делу, когда, кроме живописи, ничего не надо; как не бояться самостоятельно мыслить, не вставать на чью-то сторону, занимать позицию философа.

На открытии одной из своих выставок в «Арке» Геннадий Омельченко как-то сказал: «Я не зациклен, не заштампован, в своем искусстве совершенно свободен, для меня нет никаких барьеров. Художник должен быть свободным, самовыражаться, иначе он не творец. Я придерживаюсь этих принципов смолоду.

Искусство не должно быть комфортным, не должно бездумно, потребительски, как конфетная обертка – посмотрел, развернул, выбросил, – услаждать человека. Искусство – настоящее – должно будить в нем эмоции, мысли, заставлять думать. Оно должно быть непредсказуемым!» Своим принципам Геннадий Алексеевич был верен всю жизнь. Выставка в «Арке» еще раз это доказывает.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА