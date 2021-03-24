Зачем российские десантники пригласили «Американский легион» во Владивосток Чтобы поговорить о воспитании и напомнить итоги Второй мировой

Приморская общественная организация «Союз десантников» в июне этого года будет принимать во Владивостоке делегацию представителей ветеранской организации «Американский легион» из США. Дата выбрана не случайно: визит состоится в 80-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны. Как известно, Соединенные Штаты были союзниками СССР в борьбе против гитлеровского фашизма. Также общественники двух стран обменяются опытом в работе с ветеранами и молодежью.

В конце января заместитель председателя «Союза десантников» Алексей Рябухин побывал в городе Орландо штата Флорида, где встретился с руководителями местного департамента «Американского легиона». Впечатлениями о своей поездке он поделился с корреспондентом газеты «Владивосток».

Чужой опыт лишним не будет

Ключевую роль в этой истории сыграли дети и молодежь, патриотическим и спортивным воспитанием которых бывший десантник Рябухин занимается уже много лет. Он всегда интересовался, как работают с подрастающим поколением, в том числе с трудными подростками, ветеранские организации в России и за рубежом. Если чужие наработки полезны и эффективны, почему бы ими не воспользоваться? Искал информацию в разных источниках, не исключая интернет-сайты. Собираясь в Америку по многоцелевой туристической визе, стал изучать деятельность ветеранских организаций в США. Вышел на сайт департамента «Американского легиона» штата Флорида, базирующегося в городе Орландо.

– «Американский легион» – старейшая, самая крупная и наиболее активная организация бывших военнослужащих в США, ее департаменты есть в каждом штате страны. В 2019 году «Легиону» исполнилось 100 лет. У него две основные задачи: оказание материальной и психологической помощи ветеранам войн и работа с детьми, – рассказывает десантник Рябухин. – Для меня это было то, что нужно. На сайте «Легиона» расписан весь руководящий состав организации, а также кто чем занимается. И рядом с каждой фамилией – адрес электронной почты. Я написал помощнику адъютанта Брюсу Комеру (по-нашему он – зампредседателя организации), сообщил, кто я такой, что буду проездом в Орландо и хотел бы с ним встретиться. Брюс ответил, что это отличное предложение и ему есть что рассказать. Оказалось, что он служил офицером в морской пехоте и в 1998 году посетил Владивосток на одном из кораблей ВМФ США.

Действительно, с 4 по 10 августа 1998 года во Владивостоке находился корабль «Джермантаун» под флагом командующего амфибийными силами 7-го флота контр-адмирала Хайфилла в сопровождении вспомогательных кораблей. Это был деловой заход для участия в совместном учении «Сотрудничество с моря – 98».

Алексей Рябухин и Брюс Комер встретились в офисе департамента «Американского легиона». Переводчиком выступила дочь приятеля Рябухина, несколько лет назад уехавшего с семьей из России. В качестве подарков наш земляк привез эмблему и флаг «Союза десантников» Приморского края. Брюс продемонстрировал фотографии Владивостока образца 1998 года. В те годы на улице Адм. Фокина еще рядами стояли киоски кооператоров, торгующих продтоварами и китайским ширпотребом. По словам американца, город по утрам всю неделю был скрыт туманом. Таким он ему и запомнился.

Финансисту автомат не нужен

– В январе в Штатах, как и у нас, действовало ограничение на посещение закрытых помещений. Но для меня сделали исключение. И нам хватило времени, чтобы поговорить о жизни, рассказать друг другу о деятельности наших организаций, – говорит Алексей. – Что касается работы с детьми, то здесь цели и задачи у «Легиона» те же самые, что и у нас: воспитание в духе патриотизма здорового и крепкого подрастающего поколения. Но если детские мероприятия «Союза десантников» ориентированы на военную тематику, то американские ветераны детей и подростков не милитаризируют, – говорит заместитель председателя «Союза десантников». – К примеру, каждое лето они организовывают лагерь на берегу Мексиканского залива, куда на неделю съезжаются юные «легионеры» со всей Флориды. Отдых для детей бесплатный, за счет специального фонда организации. В лагерь приезжают ребята с 13-летнего возраста, когда они уже достаточно самостоятельны и могут сами себя обслужить. По американскому законодательству родители не имеют права оставлять детей где-либо одних, если им не исполнилось 12 лет.

Все мероприятия в «легионерском» лагере ориентированы на выработку у ребят управленческих качеств, на подготовку к будущей муниципальной и государственной службе. Для них устраивают семинары с участием экономистов, юристов, финансистов, представителей муниципалитетов. Информация подается в игровой, легкой для восприятия форме. За день до отъезда юные американцы подводят итоги, кто чему научился, кто какую профессию выбрал. Даже если ребенок, когда он вырастет, не станет чиновником, то эти знания ему все равно пригодятся, уверены в организации.

Кроме того, «Американский легион» регулярно проводит городские, окружные и федеральные спортивные соревнования, а также культурно-массовые мероприятия для детей и взрослых, приуроченные к какой-нибудь исторической дате. Среди таких акций популярен мотопробег байкеров «Всадники «Легиона» по городам Флориды и другим штатам.

Алексей признается, что после общения с Брюсом Комером многие стереотипы, сложившиеся в его голове еще во времена Советского Союза, рухнули. По его словам, у американцев есть чему поучиться нашим руководителям детских военно-патриотических организаций, которые иногда чрезмерно заорганизованы.

Не выполнил обещание? Брей голову!

Сегодня в «Американском легионе» около 5 млн человек с разным образованием, разного социального статуса, возраста, пола и цвета кожи, офицеры и рядовые. Есть даже бомжи. Эти люди сами выбрали такой образ жизни. Они никому ничего не должны. Но это не значит, уверяет Брюс, что их кинуло государство. Они получают материальную помощь от «Легиона» плюс пособие по безработице. И у них есть социальные льготы, как у бывших военнослужащих. Нравится тебе бомжевать, хочешь жить на пособие? Да ради бога! Только никому не мешай и не нарушай законы.

Около 70 процентов ветеранов-легионеров имеют боевой опыт во Вьетнаме, Афганистане, Ираке и других горячих точках планеты, где участвовали войска США. Есть и участники Второй мировой войны. Остальные члены «Легиона» – это те, кто служил по контракту и ушел на пенсию по выслуге лет. Фактически это обученная и подготовленная армия резервистов, которые готовы взяться за оружие, если будет такой приказ. Разумеется, за исключением ветеранов Второй мировой и инвалидов.

По словам Рябухина, в Америке очень развита благотворительность. Нашему «Союзу десантников», например, на мероприятия приходится искать спонсоров, просить деньги у бизнесменов, ходить едва ли не с протянутой рукой.

– Кто-то дает, кто-то отказывает. Чаще всего сами сбрасываемся. Американцы, когда они проводят какую-нибудь акцию, ставят на видное место большую стеклянную копилку и собирают доллары на благотворительность. На таких мероприятиях они поднимают очень хорошие суммы. Люди сами несут деньги, потому что знают: их пожертвования не уйдут налево, они всегда могут узнать у руководителей «Легиона», куда те потратили деньги.

Как рассказал мне Брюс, нынешний командир «Американского легиона» поставил перед собой цель собрать в этом году 200 тысяч долларов. В январе уже было собрано 187 тысяч. Эти деньги пойдут на поддержку ветеранов, на работу с детьми, на различные социальные программы, реализуемые для членов этой организации. Если командир не собирает сумму, заявленную при вступлении на пост, то на перевыборном собрании он публично признает свой промах, извиняется и наголо бреет голову. В «Легионе» правила суровые. Дал слово – держи! Пообещал – выполняй! Если бы наши многообещающие депутаты поступали точно так же, то многие народные избранники наверняка ходили бы лысыми, – смеется Алексей.

Кроме пожертвований от спонсоров и населения «легионеры» получают доходы от реализации в онлайн-магазине сувениров и атрибутики со своей фирменной символикой. Прибыль от коммерческой деятельности также идет на помощь ветеранам и на благотворительные цели.

– Как я уже говорил, основное направление деятельности «Легиона» – патриотизм и американизация образа жизни. Об этом слышишь на каждом углу, но американцы к этой пропаганде нормально относятся, – продолжает ветеран-десантник. – Я бы сказал, что у них какой-то правильный патриотизм. Они видят, за что борются и какие гражданские и социальные права рискуют потерять, если станут жить иначе, не как остальные законопослушные граждане этой страны. В Штатах у военных и полицейских множество льгот, что мне очень понравилось. У них большие скидки на ипотеку и при получении кредитов, очень хорошие условия при банковском обслуживании и при оформлении платных медицинских страховок.

Алексей Рябухин и Брюс Комер разговаривали на разные житейские темы, но ни слова о политике. Потому что все равно бы не пришли к общему знаменателю: американцы и русские смотрят на мир из разных окопов. Но наши народы, как и в былые годы, объединяет отношение к воинам, погибшим на полях сражений. В Америке их тоже помнят и чтут.

Нация должна быть здоровой

Вернувшись домой, Алексей Рябухин от имени приморского «Союза десантников» пригласил представителей департамента «Американского легиона» штата Флорида в июне во Владивосток. «Легионеры» дали предварительное согласие.

– Мы не случайно пригласили американцев в гости на 22 июня – в День памяти и скорби о погибших в Великую Отечественную войну. Чтобы они увидели и поняли, что для нас значит эта дата, – говорит председатель Приморской общественной организации «Союз десантников» Андрей Водеников. – В последнее время за рубежом, особенно в Америке, идет искажение исторических фактов, связанных со Второй мировой войной. Мы хотим показать, что в России взрослые и дети знают и помнят свою историю. В отличие от стран, которые даже были нашими союзниками… Это очень важный момент.

Кроме того, мы хотим обменяться опытом работы с ветеранами и с детьми. Без какой-либо политической подоплеки. Это условие мы изначально обговорили. Плюсы и минусы есть как в их деятельности, так и в нашей.

В работе с ветеранами у них все поставлено грамотно. К примеру, очень много программ переподготовки и переобучения, льготные кредиты и ипотеки. Если это ветераны боевых действий, то они каждый месяц получают хорошие пособия. Наши же ветераны боевых действий получают в месяц три тысячи рублей, и будь здоров…

В воспитании детей плюс с их стороны: они с малолетнего возраста учат ребят самоуправлению, и неважно, станут те чиновниками или нет. Дети уже будут понимать, что такое семейный бюджет, как его формировать и как им распоряжаться. В постоянно меняющихся условиях рыночной экономики и технологических процессов для подростков такое обучение очень важно. Но у них в детских лагерях вообще нет военной подготовки и военно-спортивных состязаний типа нашей «Зарницы». Мы считаем, что это большой минус в воспитании подрастающего поколения. Очень важно уделять внимание качественной физической подготовке молодежи. Это основа здоровой нации. Пусть дети будут трижды умными самоуправленцами, но если нация не ориентирована на спорт, то мы видим, к чему это приводит. Сегодня в Штатах каждых третий страдает ожирением. Для них это уже национальное бедствие. У нас, слава богу, пока этой проблемы нет. Наши программы рассчитаны на то, чтобы ребенок развивался и интеллектуально, и физически.

Справка «В»

«Американский легион» – организация американских ветеранов боевых действий, созданная после окончания Первой мировой войны. Утверждена Конгрессом 16 сентября 1919 года. Легионом руководят исполком и национальный командор, избираемый ежегодным съездом. Департаменты легиона располагаются в каждом штате страны и осуществляют руководство работой постов на уровне города или округа.

Сергей КОЖИН

Фото:

предоставлено Алексеем РЯБУХИНЫМ, из архива «В»