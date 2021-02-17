Диагноз «рак». Что делать и где искать помощь? Страх, растерянность, отчаяние – все эти эмоции переживает каждый, кто впервые слышит от врача «у вас рак». О том, как оперативно найти необходимую информацию о лечении и получить бесплатную медпомощь, рассказала корреспонденту «Медпортала» руководитель информационно-сервисной службы НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Анна Малкова.

Ежегодно в мире выявляется более 10 миллионов новых случаев злокачественных новообразований, ежедневно примерно 27 тысячам пациентов ставят онкодиагноз. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие 20 лет число случаев онкологических заболеваний в мире возрастет на 60 %. Это значит, что все больше людей будут вынуждены столкнуться с этим диагнозом. Есть и хорошие новости: наука не стоит на месте, методы лечения рака совершенствуются. Помните, что рак – это не приговор.

– Как ставят онкодиагноз?

– Конечно, это не происходит как в кино, когда пациент пришел к доктору и после нескольких анализов ему поставили диагноз, – поясняет Анна Малкова. – Обычно человек приходит к терапевту, дерматологу или хирургу с определенными жалобами. Если врач заподозрил наличие новообразования, пациента направляют к специалисту – в онкологический кабинет, в онкодиспансер либо в онкологическое отделение краевой больницы или другие профильные структуры. На первичном приеме обычно либо ставится диагноз «подозрение на онкологическое заболевание», либо врач определяет новообразование как доброкачественное.

Постановка диагноза «злокачественное новообразование», которым может быть рак, меланома, саркома и др. разной локализации, происходит только на основании комплексного обследования пациента. Точно ответить на вопрос, злокачественная или доброкачественная опухоль, позволяет гистологическое исследование. Для этого производится биопсия, то есть у человека берут кусочек опухолевой ткани, специальным образом обрабатывают и направляют к врачу-патоморфологу. Он проводит гистологическое (тканевое) исследование и дает свое заключение, где указывает диагноз – биологический подтип опухоли, клетки, из которых она состоит.

При этом гистологический диагноз не отражает общей картины – стадию рака, его распространенность и так далее. Чтобы получить эти данные, необходимо пройти различные исследования, например, КТ, МРТ, УЗИ и так далее. Какие именно обследования нужны, определяет врач-онколог на первичном или повторном приеме.

– Где найти информацию о том, как получить помощь с онкологическим диагнозом?

– В каждом конкретном субъекте РФ подробная маршрутизация пациентов регламентируется локальными нормативными актами. В приказе Минздрава определен лишь общий порядок: первичный прием у онколога – обследование – назначение лечения – прохождение лечения в диспансере – госпитализация в национальный центр (при необходимости).

Найти информацию о маршрутизации онкопациентов в вашем населенном пункте можно на следующих ресурсах:

– На сайте министерства здравоохранения конкретного региона. Здесь публикуется пошаговая инструкция для врача и пациента о том, как добиться наилучшего результата при диагностике и определении плана лечения. Также на сайте можно узнать, какую помощь оказывают конкретные учреждения в вашем регионе.

– На сайтах территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Вы можете узнать все о правах граждан и скачать памятку о гарантиях оказания бесплатной медицинской помощи. Там же опубликована информация о том, какие медицинские учреждения региона и по каким направлениям оказывают специализированную медицинскую онкологическую помощь населению.

Необходимо найти сайт фонда ОМС именно того региона, в котором вы проживаете. Например, если человек находится во Владивостоке, то необходим сайт ТФОМС Приморского края.

Отдел новостей «В»

Фото Александра Сафронова / www.primorsky.ru