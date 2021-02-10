Где удобно, когда удобно… Но проголосуй На выборах 2021 года будут применяться технологии, пять лет назад считавшиеся экспериментальными

Главным политическим событием этого года станут выборы в Государственную думу РФ. Голосование, которое должно состояться в сентябре, пройдет с применением новых методов и технологий. Нововведения касаются как процесса волеизъявления граждан, так и наблюдения за ним. Поменяются и правила предвыборной агитации в Интернете.

Реалии, в которых избирательная система подходит к масштабной избирательной кампании, обсудили участники круглого стола «Выборы-2021: на старте избирательных кампаний. Новшества, традиции и особенности политического момента».

Весь процесс – под контроль

– Контуры предстоящей избирательной кампании во многом обусловлены обстоятельствами, которые сложились в стране и в мире, той санитарно-эпидемиологической ситуацией, которая у нас имеется. Мы прошли очень непростой 2020 год, когда большое количество граждан было вовлечено в общероссийское голосование. Выборы теперь необходимо проводить не только в привычных для нас формах, когда мы старались «спрессовать» весь электоральный процесс в единый день голосования. Теперь этого недостаточно как в силу санитарно-эпидемиологической обстановки, так и в силу развития информационных технологий, – рассказал заместитель председателя Избирательной комиссии Приморского края Роман Охотников.

По его словам, Центральная избирательная комиссия уже сейчас обозначает общие правила выборов-2021. Скорее всего, будет законодательно закреплено голосование в течение нескольких дней – пока речь идет о дополнительных двух днях до основного дня голосования. Похожим образом было организовано голосование по поправкам в Конституцию в 2020 году, когда из-за коронавируса стояла задача уменьшить поток граждан, одномоментно пребывающих на избирательном участке. Кроме того, избиркомы на местах ориентированы на предоставление максимальных возможностей для голосования вне помещений. Для этого нужно подать соответствующую заявку в избирательную комиссию.

На выборах 2021 года будут применяться технологии, успешно опробованные за последние годы. Например, механизм «мобильный избиратель» дает человеку возможность проголосовать там, где ему удобно, а не только на избирательном участке по месту прописки. И для этого не нужно будет каких-то подтверждающих документов, достаточно будет самому определиться с участком для голосования и уведомить об этом свою участковую комиссию либо заполнить форму на Госуслугах.

– Нам предстоит не только выработать механизмы реализации избирательных прав граждан, но и обеспечить гражданский контроль, предоставить возможность кандидатам, политическим партиям и их представителям мониторить этот процесс многодневного голосования. Здесь еще есть над чем работать, подчеркнул Роман Охотников. По его словам, в экспертном сообществе активно обсуждается возможность организации видеонаблюдения не только в местах для голосования, как это практиковалось на прошлых выборах, но и в помещениях для хранения бюллетеней и другой избирательной документации. Эту задачу необходимо будет решать во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления.

Не давать повода для сомнений

О наблюдении за выборами стоит сказать отдельно. Начиная с президентских выборов 2018 года в процесс подготовки наблюдателей активно включились не только партии, но и общественные палаты в регионах. В преддверии кампании по выборам в Госдуму работа общественников станет более многоплановой. Как рассказал председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий, в регионе при участии палаты будет создан общественный штаб по наблюдению за думскими выборами. Структура, которая приступит к работе уже в марте, должна обеспечить не только формирование и обучение корпуса наблюдателей, но и информационное, юридическое и экспертное сопровождение всех процессов. Штаб сформируют из лидеров общественного мнения, он будет работать в тесной кооперации с Ассоциацией юристов России и общественными организациями.

– Главный вопрос – это не показатели явки или проценты у партий, а рост доверия к результатам выборов. Избиратели с осторожностью относятся к нововведениям. Чтобы выборы прошли без эксцессов, важно, чтобы все участники процесса работали на их легитимность. Федеральная власть демонстрирует адекватность, говоря регионам: делайте все, чтобы выборы были честными. Не надо создавать поводы для протеста, – уверен руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев.

Слово – не воробей. Даже в Интернете

В отличие от 2016 года к старту предстоящей избирательной кампании могут измениться «правила игры» в Интернете. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся поправки в законы «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые будут регулировать агитацию в виртуальном пространстве. В случае их принятия в ближайшее время новые нормы применят на думских выборах.

– У избирательных комиссий появляется возможность реагировать на незаконную агитацию, размещенную в сети Интернет. Обнаружив нарушение, комиссия обращается в Роскомнадзор, который может ограничить доступ к ресурсу, на котором допущено нарушение, до его устранения. Правом обращения в РКН будут обладать Центризбирком или избирательные комиссии регионов – по согласованию с ЦИК РФ, – объясняет зампред крайизбиркома Приморья Роман Охотников.

Александр САЛКОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА