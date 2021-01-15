Стихи читать, гуляя с Мандельштамом 130-летие со дня рождения русского поэта отметят традиционными чтениями и иммерсивной прогулкой

Владивосток и Осипа Эмильевича Мандельштама связывает только один печальный факт: скончался здесь в самом конце 1938 года в пересыльном лагере… Но память Мандельштама в столице Приморья чтят. Вот и в этом году сегодня, 15 января, состоится целая череда мероприятий, которые пройдут на острове Русском, в сквере ВГУЭС и на Второй Речке.

Рядом с памятниками

Как известно, с 2018 года в краевом центре установлено два памятника Осипу Мандельштаму. Внешне они идентичны, оба выполнены скульптором Валерием Ненаживиным, но назвать их оригиналом и копией было бы не совсем верно.

Валерий Ненаживин создал свой вариант памятника Мандельштаму в 1985 году. Три года монумент хранился в мастерской скульптора, и только в 1998 году, отлитый в бетоне, он был установлен в сквере за кинотеатром «Искра» (теперь это одноименный торговый центр), поскольку, по многим данным, именно в этом районе – улиц Вострецова, Ильичева – находилось захоронение заключенных пересыльного лагеря. Бетонный памятник неоднократно страдал от рук вандалов, фактически едва не был разрушен. Поэтому его заменили чугунным. Но и чугунному Мандельштаму пришлось непросто: установленный в том же сквере в декабре 2001 года, он уже в январе 2002-го был облит краской, разрисован. После этого в 2003 году он обрел свое место в сквере ВГУЭС, где находится и поныне.

Но бетонный вариант творения мастера хранился в мастерской Валерия Ненаживина. После того как скульптор ушел из жизни, наследники передали монумент в дар ДВФУ. 27 декабря 2018 года (в день смерти поэта) памятник Осипу Мандельштаму был установлен на острове Русском в кампусе вуза.

Вот с этими двумя монументами и будут связаны большинство мероприятий 15 января. ВГУЭС почтит память поэта традиционными Мандельштамовскими чтениями в университетском сквере и возложением цветов к памятнику. Участниками чтений (16+) станут не только студенты вуза, но и владивостокские поэты, знатоки поэзии. В ДВФУ состоится акция «Сохрани мою речь навсегда» (16+), в которой примут участие студенты и преподаватели вуза, а также все желающие.

В этот же день вечером в Пушкинском театре пройдет творческий вечер, посвященный памяти поэта (16+). Стихи Мандельштама будут читать актеры театра имени Горького – Сергей Коврижиных и Сергей Гончаров. Кроме того, будет показан документальный фильм о скульпторе Валерии Ненаживине.

По следам О.М.

Ну а в районе Второй Речки сегодня все почитатели творчества поэта соберутся в 11 часов. Для них состоится экскурсия в формате «иммерсивная прогулка» по маршруту Осипа Мандельштама. Это путь, который проходили заключенные от станции Вторая Речка до транзитного лагеря. Такое путешествие позволяет иначе посмотреть на знакомые локации, взглянуть на Владивосток как на место ссылки и смерти поэта. Иммерсивная прогулка отличается от обычной экскурсии тем, что позволяет погрузиться в прошлое и посмотреть на мир глазами другого человека.

Маршрут аудиопроменада берет свое начало в районе Второй Речки на железнодорожном виадуке неподалеку от станции. Далее путь пролегает через улицу Русскую прямиком до проспекта 100 лет Владивостоку, через Советский район и дальше по улице Гамарника, мимо церкви Богоматери Порт-Артурской, по улице Постышева, мимо Первореченского районного суда, по улицам Колесника и Ильичева, по улице Вострецова и до конечной станции – бывшего Центрального кладбища Владивостока.

Основой для такой прогулки стал проект «О.М» (16+), созданный приморским драматургом Викторией Костюкевич (Виктория – одна из создателей фестиваля современной пьесы «Метадрама» и автор пьесы о Юле Бриннере, поставленной в театре молодежи).

Проект «О.М» – это спектакль-аудио-променад, посвященный памяти Осипа Мандельштама, а его жанр Виктория Костюкевич определила как site-specific.

Это направление в современном театре, когда зритель в буквальном смысле не сидит себе спокойно в зрительном зале театра, а отправляется – иногда с актерами, иногда со смартфоном – в самые неожиданные места. Для спектаклей в этом жанре режиссеры используют любые пространства – от заброшенной стройки до главной площади города. Главная задача site-specific – разрушать привычное представление о театре, заставить публику не просто «сидеть и смотреть», а стать частью происходящего.

– Экскурсионный «О.М.» – это пешая прогулка по маршруту Осипа Мандельштама. Это путь, который ежедневно проходили заключенные от станции Вторая Речка до транзитного лагеря, – рассказывает Виктория Костюкевич. – Пройти по этому пути, по улицам, знакомым и привычным, и взглянуть на них совсем иначе, осознать эту часть Владивостока как место ссылки и смерти Осипа Мандельштама – вот что предлагает публике мой проект.

Первые «представления» спектакля «О.М.» прошли еще в ноябре, а прослушать аудиопьесу можно и дома, на сайте проекта.

Чтобы принять участие (сказать «стать зрителем» язык не поворачивается) в «О.М.», нужно иметь смартфон, наушники, удобную обувь и твердое намерение гулять по Владивостоку не менее двух часов. Нужно просто приехать на Вторую Речку, подойти к станции, стать у виадука, открыть сайт osipm.ru и следовать по карте, слушая в наушниках аудиоспектакль.

– Создать «О.М», вдохнуть в него жизнь мне помогли актер театра молодежи Игорь Смирнов, режиссер Талгат Баталов (который в данном случае выступил в роли актера), поэт Спартак Голиков. Ну а режиссером постановки была я, – говорит Виктория Костюкевич. – Текст спектакля написан на основе писем Осипа Мандельштама и его жены Нади. Кроме того, в создании пьесы я использовала книги «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург и «Осип Мандельштам и его солагерники» Павла Нерлера.

Мне было очень интересно создать такой проект, который бы помог жителям Владивостока понять, что на самом деле история никуда не девается, она живет каждый день рядом с нами, и наше прошлое – вот оно, его надо только увидеть. Вы всю жизнь прожили в районе улицы Постышева, в районе проспекта 100-летия. Осознайте, что по улицам, где вы бегали ребенком, в 1938 году шел великий поэт Серебряного века. Он оставил здесь свои следы. Да, их не разглядеть, но они есть! Просто про них нужно помнить… Когда я узнала, что именно тут, по Второй Речке, ходил Мандельштам, во мне что-то изменилось. Только представьте: каменоломни, где он носил камни, они вот тут – на Вострецова. И там, где сейчас стоят жилые дома, был пересыльный лагерь. Я подумала, что если меня это впечатлило, то и всем надо это рассказать.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА