Во Владивостоке остался памятник предпринимательскому таланту На сцене Пушкинского театра ДВФУ 13 и 19 февраля состоится премьера спектакля «Адольф Даттан. Преданность и предательство» (12+) по пьесе Вячеслава Савруева.

Главную роль в спектакле исполнит заслуженный артист России Евгений Вейгель, режиссер спектакля Сергей Руденок, сообщили в администрации театра. Зрителям будет представлен процесс реабилитации Даттана. Этот жанр обусловлен трагическим финалом жизни предпринимателя и мецената.

Его могила в маленьком немецком городе Наумбурге сохранилась до сих пор, но настоящий памятник энергии и таланту этого человека – во Владивостоке. Комплекс зданий фирмы «Кунст и Альберс» украшает центр города и возвышается над ним как знак могущества торговой империи, построенной на окраине России предприимчивыми коммерсантами из германской провинции.

Адольф Даттан был десятым ребенком в семье пастора, мечтал о переезде в Южную Америку. Но случай распорядился иначе – предприниматель отправился во Владивосток, стал работать на фирму «Кунст и Альберс». Его усилиями компания активно развивалась, и вскоре Даттан стал ее совладельцем. При этом успевал не только управлять бизнесом, но и помогать городу, который стал родным.

Строительство школ и Восточного института, помощь студентам и больным, международные связи и коммерция – на все хватало времени и сил.

Став почетным председателем попечительского совета Восточного института, предприниматель оплачивал заграничные стажировки студентов, учредил именные стипендии, помогал с трудоустройством, приобретал книги для библиотеки. Даттан был кавалером 24 орденов. Пять из этих знаков отличия были пожалованы ему за покровительство наукам.

Дальнейшая жизнь Даттана сложилась трагически. Обвинения в предательстве, травля, ссылка, отчаяние, бегство в Германию. Спектакль – попытка проанализировать судьбу выдающегося российского немца, преобразившего Владивосток.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»