Адекватность как рудимент Большое количество премьер подготовила новая кинонеделя

На большие экраны выходят сразу два российских фильма: комедия «Неадекватные люди – 2» и фантазия на тему XIX века «Серебряные коньки». Также в прокате триллер с как никогда своевременным названием «Ледяной капкан», еще один триллер – «Глубокое погружение», боевик «Кровные узы» и датский мультфильм «Творцы снов».

«Серебряные коньки» (6+)

1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров: Матвей – сын фонарщика, его единственное богатство – доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса – дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.

Отечественное фэнтези в декорациях XIX века. Как обычно, царская Россия современным творцам представляется исключительно балами и офицерами, вальсами и дуэлями. Конечно, это все было. Правда, только для 10 процентов населения, живших в то время в городах.

«Неадекватные люди – 2» (16+)

Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними делами, он все больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони.

«Ледяной капкан» (16+)

Во время путешествия молодые супруги Мэтью и Наоми попадают в снежную бурю и оказываются в ледяной ловушке. Их автомобиль погребен под толстым слоем снега, температура стремительно падает, а атмосфера в салоне накаляется.

Жажда, голод, холод, леденящий ужас и безысходность становятся настоящим кошмаром наяву, а надежда на спасение угасает с каждым часом. Им предстоит настоящая битва за выживание.

«Глубокое погружение» (16+)

Накануне Рождества две сестры Ида и Тува отправляются на зимний дайвинг. Но то, что должно было стать традиционным семейным развлечением, превращается в отчаянную борьбу за выживание, когда одна из девушек оказывается в ловушке на глубине 30 метров на дне океана. Кислород на исходе, связь потеряна, до ближайшего жилья километры заснеженной пустыни… Спасти друг друга можно только, совершив невозможное.

«Кровные узы» (18+)

Бывший шериф Джордж Блэкледж вместе с супругой Маргарет наслаждается спокойной жизнью на ранчо в горах Монтаны. Трагическая гибель их сына навсегда разрушает размеренный уклад жизни благочестивой семьи. Теперь все, что у них осталось, – это внук, который волей случая попал в руки жестокой и опасной семьи Уибой. Ради возвращения мальчика супруги готовы идти до конца.

«Творцы снов» (6+)

Однажды девочка Нина получает чудесную сверхспособность – создавать сновидения других людей. Попав в волшебную Страну Снов, она встречается с ее весьма необычными обитателями, заводит новых друзей и учится превращать сны в реальность.

Фото с сайта Kinopoisk.ru