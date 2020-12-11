Более 800 тысяч тонн рыбы выловили предприятия края Приморские компании увеличили добычу минтая, селедки, иваси, трески и кальмара. Объемы вылова выросли на 12 % к уровню прошлого года, сообщили в пресс-службе края.

В региональном Агентстве по рыболовству уточнили, что благоприятная промысловая обстановка позволила приморским рыбакам выловить на 90 тысяч тонн больше водных биоресурсов. По сравнению с прошлым годом увеличилась добыча минтая, сельди, сардины иваси и кальмара.

«За 11 месяцев выловлено почти 810 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Из них минтая – 480,6 тыс. тонн, сельди – 105,3 тыс. тонн, иваси – 67,7 тыс. тонн, макруруса – 27,8 тыс. тонн, трески – 20,3 тыс. тонн, кальмара – 44,3 тыс. тонн», – подчеркнули специалисты.

Отметим, что приморские рыбаки вносят значительный вклад в достижение целей регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В 2020 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен составить 1,4 млрд долларов.

Напомним, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко на Совбезе РФ обратился с предложением оставлять до 5 % улова в регионе. Это позволит обеспечить жителей края рыбой по доступной цене. Кроме того, с 2018 года в крае действует программа «Приморская рыба». В ней участвуют крупные торговые сети и магазины шаговой доступности. Горбуша, навага, сельдь, минтай, камбала, кальмар и рыбные консервы продаются на 15-20 % дешевле.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / www.primorsky.ru