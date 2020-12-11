Производство опор ЛЭП запустил резидент свободного порта Компания «Завод Синергия» открыла в Артеме производство железобетонных стоек для опор ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, сообщили в пресс-службе Корпорации по развитию Дальнего Востока.

«Наши мощности позволяют производить 14500 опор в год. Завод уже выпустил первую тысячу опор. Основными потребителями продукции являются строительно-монтажные организации и электросетевые компании. В ходе ликвидации последствий ледяного дождя в Приморье производятся аварийно-восстановительные работы, где используются и наши опоры», – сообщил директор ООО «Завод Синергия» Александр Семенец.

Отмечается, что выпускаемые железобетонные стойки подходят для эксплуатации в суровых климатических условиях.

Резидент вложил в проект более 11 млн рублей и создал 15 рабочих мест.

«Самая востребованная для нас как для резидента свободного порта Владивосток льгота – это пониженные тарифы на страховые взносы. Эта преференция существенно помогает нам при реализации проекта», – отметил Александр Семенец.

Справка «В»

На сегодня резиденты свободного порта Владивосток уже инвестировали в экономику ДФО 177,9 млрд рублей, создав более 19,4 тыс. рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время составляет 2115. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов превышает 1 трлн рублей, в результате их полного выполнения будет создано свыше 86,5 тыс. рабочих мест.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта minvr.gov.ru