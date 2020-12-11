Оставшихся без работы из-за COVID-19 переучивают на кондитеров и парикмахеров Приморцы, которые лишились рабочих мест из-за сложной эпидемиологической ситуации, осваивают новые профессии. Как отметили в пресс-службе края, обучение проводится полностью за счет государства.

Так, в Колледже технологии и сервиса во Владивостоке новые компетенции сейчас осваивают восемь будущих кондитеров и пять парикмахеров.

Как уточнили в краевом министерстве образования, выпускники получат два документа об образовании: свидетельство (сертификат) учебного заведения, а также Skills-паспорт WorldSkills.

«Заявки для участия в проекте оформили уже 1926 человек, 1328 из них допущены к обучению. К занятиям приступили 1110 приморцев, окончили обучение 216 человек. Все учащиеся осваивают полезные и востребованные в современном мире компетенции, среди которых, к примеру, сварочные технологии, ремонт и обслуживание автомобилей, веб-дизайн, 3D-моделирование для компьютерных игр, рекрутинг, реклама, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» и многие другие. Обучение проводится в разных муниципалитетах края на десяти площадках», – уточнила начальник отдела профессионального образования и науки минобразования края Ольга Пермякова.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта www.primorsky.ru