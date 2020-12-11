Приморский тарный комбинат будет равняться на эталонный участок Приморский тарный комбинат стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Реализация мероприятий нацпроекта позволит повысить конкурентоспособность предприятия.

Нацпроектом предусмотрено, что производительность труда на предприятиях-участниках достигается за счет оптимизации процессов по принципам бережливого производства, которые широко применяются в мировой практике.

Приморский тарный комбинат – ведущий производитель жестяной тары и металлической упаковки на Дальнем Востоке, отметили в пресс-службе края. Расположенное в Спасске-Дальнем предприятие является резидентом свободного порта Владивосток, это позволило ему наладить более свободное и продуктивное сотрудничество с зарубежными странами.

Пилотным образцовым потоком на Приморском тарном комбинате станет полный цикл производства продукции – от склада сырья до склада готовой продукции. Это связано с тем, что производство на этом предприятии является высокотемповым, компактным и провести диагностику потока и анализ проблем можно в сжатые сроки.

Как заявил советник генерального директора комбината Юрий Пивоваров, решение о вступлении в нацпроект предприятие приняло после посещения завода-партнера из другого региона.

«Мы посетили производство наших партнеров в Улан-Удэ и оценили результаты, которых они добились в сотрудничестве с Федеральным центром компетенций (ФЦК). Загорелись желанием улучшить наше производство. Решили вступить в нацпроект, провести оптимизацию внутренних и технологических процессов и снизить время циклов перестроек оборудования, чтобы успевать производить больший ассортимент продукции. Буквально на следующий день после приезда из Бурятии мы подали заявку на сайт производительность.рф», – отметил Юрий Пивоваров.

Основная задача на комбинате сегодня – сократить время переналадки производственных линий под изготовление жестяных банок разной номенклатуры. Сейчас на заводе производят тару под разные виды продукции – от мясных и рыбных консервов до разного вида пресервов и икры.

Как отметил эксперт ФЦК Антон Костригин, Приморский тарный комбинат – комплексное предприятие с быстротекущими процессами. Это позволит провести несколько замеров и корректировок, чтобы выявить потери, разработать план мероприятий по их устранению и внедрить улучшения.

«Первые три месяца будет проходить диагностика предприятия. За это время под нашим руководством сотрудники сделают карту потока создания ценности в трех вариантах: текущую, целевую, идеальную. Дальше нам нужно будет создать эталонный участок, где как раз будет применено максимальное количество инструментов бережливого производства, с которыми сотрудники ознакомятся на обучении», – объяснил эксперт.

Справка «В»

Войти в число участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» могут предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортной отрасли и сферы ЖКХ. При этом выручка таких компаний должна составлять от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей, а доля иностранного капитала не может превышать 25 %.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта www.primorsky.ru