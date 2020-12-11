Лукоморье + Владивосток = новогодний квест Этой зимой жители и гости краевого центра могут прогуляться по городу в компании Ученого Кота, Золотой Рыбки или семи богатырей. Новогоднее оформление столицы края будет посвящено творчеству Александра Сергеевича Пушкина.

Чтобы освежить в памяти взрослых и детей сюжеты известных всем сказок, а заодно рассказать об истории Владивостока, сотрудниками библиотеки «БУК» был разработан квест «Пушкинград», связывающий городской пейзаж со сказочными историями.

Библиотека еще в апреле начала удаленную работу со своими посетителями. «С весны массовых мероприятий для детей у нас практически нет, а накануне Нового года они особенно ждут праздника», – говорит заведующая отделом реализации проектов и программ библиотеки «БУК» Татьяна Грицюк. – Раньше мы уже запускали проекты, которые вовлекали детей в деятельность. Среди них конкурс «Мой верный друг», где они рассказывали о своих домашних питомцах. Потом мы проводили онлайн-викторины. И их это все так увлекло, что теперь мы решили сделать что-то более сложное. Получился «Пушкинград». Владивосток, на самом деле, многое связывает со сказками Пушкина. Одно синее море чего стоит. Наши читатели с удовольствием отвечают на вопросы. Уже сейчас есть более десяти участников, которые с успехом прошли квест».

Онлайн-квест включает в себя 12 заданий. Каждый вопрос связывает героев популярных сказок с привычными жителями Владивостока вещами: названиями островов Амурского залива, микрорайонов, улиц. В последнем задании участники должны разгадать шифр, чтобы узнать, символом какого праздника станет Александр Пушкин. Квест будет интересен как детям, так и их родителям, а после успешного прохождения заданий все участники получат сертификаты, а первые 25 – небольшие подарки.

Ответы на квест «Пушкинград» принимаются до 17 января. Задания можно найти на сайте библиотеки «БУК».

Марина ЗУБКО

Фото Николая КУТЕНКИХ