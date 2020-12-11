Философия добрых дел В эти выходные жители Владивостока могут подготовить новогодние подарки для пенсионеров города.

С самого детства мы знаем, что Дед Мороз не дарит подарки непослушным мальчикам и девочкам. Если вы боитесь, что попадете в черный список волшебника, самое время начать совершать хорошие поступки.

Философская школа «Новый Акрополь» приглашает всех желающих присоединиться к акции «Время доброты». Участники ее будут собирать, упаковывать и подписывать подарки для одной из самых незащищенных групп населения – пенсионеров.

«В нашей школе люди изучают философию, культуру и добровольчество, – рассказывает руководитель отделения «Новый Акрополь» во Владивостоке Юлия Морозова. – Добровольчество – это наше желание принимать активное участие в жизни, не быть сторонним наблюдателем. Вместе мы можем сделать мир добрее, справедливее, прекраснее. Идея данного мероприятия родилась как естественный отклик на непростой год, который мы все переживаем. Понимая, что есть самые уязвимые категории, например пенсионеры, и также осознавая, что многие будут рады помочь другим, мы начали искать пути соединения тех, кому необходима помощь, с теми, кто может помочь. Так родилось «Время доброты».

У «Нового Акрополя» уже есть опыт в организации подобных акций. Несколько лет назад школа проводила мероприятие «Философский Weekend», в рамах которого готовились подарки для нуждающихся жителей города. Тогда адресатов искали своими силами. В этом году организаторы сотрудничают с советом ветеранов Дальзавода, который предоставил добровольцам около 200 адресов.

Благодаря совместным усилиям команды Философской школы и участников акции две сотни бабушек и дедушек на Новый год получат скромные, но иногда такие необходимые вещи. В качестве подарков могут выступать нескоропортящиеся продукты, мыло, кремы и все то, что для большинства является обычной покупкой, но для кого-то может стать непозволительной роскошью. «Даже если подаренное чуть облегчит ежемесячные траты и поможет купить то, что давно хотелось, мы думаем, что это уже станет помощью», – считает Юлия Морозова.

Подарок можно принести с собой 12 декабря в 15.00 по адресу: ул. Адмирала Фокина, 10г, 2-й этаж. Уже на месте вы вместе с организаторами можете подписать и украсить открытку, упаковать свой презент и наполнить его теплом и волшебством. Когда все будет готово, сотрудники совета ветеранов соберут подарки и лично передадут каждому адресату.

Для посещения акции необходима регистрация, всю необходимую информацию можно получить по телефону +7(914) 696-76-83.

Марина ЗУБКО

Фото предоставила Юлия МОРОЗОВА