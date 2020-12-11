Почти 18 тысяч приморцев снизили расходы на проезд с помощью краевого бюджета С начала года из краевого бюджета направлено около 47 млн рублей на компенсации проезда жителям региона. Как сообщили в пресс-службе региона, правом снизить транспортные расходы воспользовались более 17,6 тыс. человек.

В министерстве труда и социальной политики Приморья напомнили: компенсировать проезд могут относящиеся к краевому регистру ветераны труда, реабилитированные, лица, пострадавшие от политических репрессий, а также федеральные льготники – участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие.

«Размер компенсационных выплат для этих категорий граждан составляет 50 % стоимости разовых билетов на междугородний автобус, проездных абонементов на автомобильный, железнодорожный транспорт пригородных маршрутов», – уточнили в ведомстве.

Отметим, что компенсации за проезд были закреплены законом Приморского края о поддержке льготников в 2004 году. Вместе с тем в последние два года список тех, кто может снизить транспортные расходы с помощью краевого бюджета, существенно расширен.

С 2019 года в Приморье компенсируют стоимость билета, приобретенного по социальному тарифу, на самолет местных авиалиний. Компенсация в 50 % положена льготникам муниципалитетов, приравненных к районам Крайнего Севера.

С этого же года 100-процентная компенсация расходов на проезд в городском, пригородном и междугороднем транспорте предоставляется гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, выезжающим на процедуру гемодиализа, а также детям-инвалидам, выезжающим на лечение.

Специалисты уточняют: все перечисленные компенсационные выплаты можно получить по месту жительства или месту пребывания в течение года. Для этого необходимо предоставить в МФЦ ряд документов и проездные билеты.

В 2020 году право компенсировать расходы на проезд получили ветераны труда Приморского края и «дети войны». А с июля этого года владельцы социальной карты «Приморец» старше 70 лет стали получать на карту по 300 рублей, которые можно потратить на проезд в городском общественном транспорте.

«Сегодня карта работает в автобусах Владивостока, Артема, Большого Камня, Уссурийска и Фокино, а также на некоторых маршрутах Арсеньева и Находки», – уточняют специалисты.

По словам регионального министра труда и социальной политики Светланы Красицкой, новая мера социальной поддержки, позволяющая обеспечить транспортную доступность для пожилых людей, соответствует задачам, которые призван решать национальный проект «Демография».

«Сделать долголетие активным – это дать возможность нашим пенсионерам жить активной жизнью, чаще общаться, посещать праздники, заниматься спортом, творчеством», – считает глава ведомства.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА / www.primorsky.ru