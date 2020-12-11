Только 15 % россиян надеются на помощь выросших детей В 1,6 млн рублей оценивает расходы на образование и развитие ребенка средняя российская семья. Во Владивостоке такие траты ниже – в среднем 1,1 млн рублей.

Такие данные получены по результатам соцопроса россиян, имеющих детей в возрасте до 25 лет, который провели специалисты одного из крупнейших банков страны.

На образование и развитие ребенка семьи из Владивостока тратят 7,5 тысячи рублей ежемесячно, что соответствует общероссийскому показателю. Доля родителей, которые инвестируют в дополнительное образование детей, в краевом центре составляет 89 %. Стоимость всего образовательного цикла в городе ниже, чем в среднем по стране: обучение и развитие ребенка от детского сада до окончания вуза обойдется владивостокским семьям в 1,1 миллиона рублей.

Активнее всего инвестируют в детей респонденты 41–50 лет – 93 % (среди 18–30-летних – 79 %). При этом 83 % россиян считают эти расходы одними из наиболее важных и приоритетных для себя.

Наиболее популярны:

– спортивные секции (40 %);

– творческие и технические кружки и школы (39 %);

– изучение иностранных языков (21 %);

– репетиторы (18 %);

– дополнительное (факультативное) обучение (14 %).

Участники опроса также оплачивают музыкальные школы, частные детские сады, компьютерные курсы, высшее образование, частные школы и подготовку к экзаменам.

Россияне считают, что финансовые вложения помогут детям самореализоваться, расширить кругозор и развить личность, добиться творческих, спортивных или научных успехов, а также переехать в другой город или за границу.

Хотя большинство россиян вкладывают деньги в развитие своих детей и считают эту статью расходов наиболее приоритетной, 56 % из них уверены, что подобные инвестиции никогда не окупятся или же вообще не должны рассматриваться как окупаемые. Около трети опрошенных рассчитывают, что вложенное вернется им моральным удовлетворением от успехов подрастающего поколения. И только 15 % россиян надеются, что выросшие дети будут помогать им на пенсии.

Отдел новостей «В»

Фото Любови БЕРЧАНСКОЙ