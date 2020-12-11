Небольшие сетевые компании подтвердили свою ненадежность? Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго и вице-премьеру Александру Новаку сформулировать предложения касательно небольших сетевых компаний Дальнего Востока, сообщает информагентство «Интерфакс».

«По поводу уязвимости небольших региональных сетевых компаний, которым не хватает ресурсов, чтобы оперативно, в нужном объеме реагировать на происходящие природные явления или техногенного характера, надо сформулировать предложения. Люди же не должны от этого страдать, экономика не должна страдать. Подумайте, пожалуйста, и эти предложения сделайте», – обратился президент к Новаку и министру энергетики Николаю Шульгинову на совещании с членами правительства.

Ранее Шульгинов доложил, комментируя последствия непогоды в Приморье, что в очередной раз зафиксирована технологическая и организационная неспособность небольших региональных сетевых компаний обеспечить надежную эксплуатацию и оперативное восстановление сетевого хозяйства. В Приморье, отметил Шульгинов, 33 подобные сетевые компании.

По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос передачи таких активов крупной сетевой компании в регионе.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / www.primorsky.ru