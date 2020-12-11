Еще один долгострой в Снеговой Пади введен в строй В администрации Владивостока подписано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого комплекса «Снеговая Падь. Комплекс Д».

Таким образом, как сообщили в пресс-службе мэрии, завершен еще один долгострой – 25-этажный монолитный дом на 240 квартир. Новостройке присвоен адрес – улица Адмирала Горшкова, 55.

Этого момента с нетерпением ждали дольщики – участники госпрограммы «Жилье для российской семьи». Строительство началось в 2016 году, однако все сроки работ были нарушены, объект несколько лет стоял брошенным.

К слову, в октябре этого года сданы в строй еще два долгостроя в Снеговой Пади, где получили ключи 157 участников программы. Завершить строительство удалось благодаря финансовой поддержке из федерального бюджета, совместной работе краевых и городских властей.

Завершение строительства долгостроев во Владивостоке продолжается еще по ряду адресов.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта Фонда поддержки дольщиков ПК /www.vlc.ru