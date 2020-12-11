Убирают ли снег на прилегающих территориях, проверяют специалисты АТУ Прилегающие территории более 400 предприятий проинспектировали специалисты административно-территориальных управлений Владивостока в минувший вторник, 8 декабря.

Как сообщили в пресс-службе краевого центра, основное внимание в таких рейдах сотрудники мэрии уделяют качеству уборки подведомственных участков от снега и наледи. В случае непринятия мер по очистке территорий представителей организаций привлекают к административной ответственности.

«Только за вторник составлено 36 протоколов, направлено 30 определений для привлечения руководителей предприятий и организаций к административной ответственности», – отметили в городском штабе по ликвидации последствий непогоды.

Специалисты напоминают, что за нарушение норм и правил благоустройства гражданам придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 10 тысяч рублей, юридическим лицам – от 50 до 80 тысяч рублей. Размер штрафа устанавливается на заседании административной комиссии.

Всего на сегодня составлено около 800 административных материалов, проверено более пяти тысяч предприятий и организаций. Мониторинг продолжится до полной ликвидации последствий непогоды.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru