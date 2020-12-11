Ярмарка на улице Жигура развернется 12 и 13 декабря В субботу и воскресенье во Владивостоке в районе бывшего трамвайного кольца на 3-й Рабочей вновь развернется продовольственная ярмарка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Здесь жители смогут приобрести свежие продукты и разносолы – мясные и колбасные изделия, рыбу, овощи и фрукты, соленья, мед, молочную, кондитерскую продукцию и многое другое. Адрес ярмарки – ул. Жигура, 2б.

В субботу, 12 декабря, торговля будет организована с 9 до 18 часов, в воскресенье, 13 декабря, с 9 до 17 часов.

Ярмарка на Жигура, 2б будет также работать и в следующие выходные – 19 и 20 декабря.

Фестиваль «Приморский урожай« на центральной площади Владивостока в эти дни проводиться не будет.

Отдел новостей «В«