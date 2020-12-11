Еще три «умные» остановки появились во Владивостоке Их смонтировали на остановках «3-я Рабочая», «Нейбута» и «Маяк». Всего же запланирован монтаж 28 таких павильонов, отметили в пресс-службе мэрии.

«Впервые в этом году в городе устанавливаем такие остановочные павильоны. Они не только теплые, но и «умные» – с освещением, навигационными табло, видеонаблюдением, USB-зарядками», – уточнили в городском управлении дорог и благоустройства.

Первые три таких павильона минувшим летом были смонтированы на остановках «Гоголя», «Луговая» и «Детская поликлиника» (микрорайон Снеговая Падь). Новые павильоны будут размещать в разных районах города. Часть из них будет полностью закрытого типа, другая – открыто-закрытого.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru