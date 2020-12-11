В субботу начнут работать елочные базары
Во Владивостоке определены 16 площадок, где в преддверии Нового года развернется продажа елок.
В пресс-службе мэрии сообщили, что главными атрибутами зимних торжеств будут торговать с 12 по 31 декабря по следующим адресам:
– улица Верхнепортовая, 68 (здесь будут установлены две автолавки)
– ул. Жигура, 48
– ул. Лермонтова, 75
– ул. Светланская, 177
– ул. Фадеева, 12б
– ул. Шилкинская, 21
– ул. Воронежская, 1
– ул. Анны Щетининой, 19
– ул. Сабанеева, 16
– ул. Аллилуева, 6
– ул. Луговая, 58
– Океанский пр., 41
– ул. Пшеницына, 22
– ул. Руднева, 1б
– ул. Руднева, 13в, стр. 3
Большинство участков – это традиционные места продажи елок, они удобны для жителей, к ним можно подъехать на машине, на общественном транспорте или подойти пешком. Значительное количество торговых точек расположено в спальных районах – поближе к жилым домам.
Отдел новостей «В»
Фото с сайта vlc.ru