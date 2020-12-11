В субботу начнут работать елочные базары Во Владивостоке определены 16 площадок, где в преддверии Нового года развернется продажа елок.

В пресс-службе мэрии сообщили, что главными атрибутами зимних торжеств будут торговать с 12 по 31 декабря по следующим адресам:

– улица Верхнепортовая, 68 (здесь будут установлены две автолавки)

– ул. Жигура, 48

– ул. Лермонтова, 75

– ул. Светланская, 177

– ул. Фадеева, 12б

– ул. Шилкинская, 21

– ул. Воронежская, 1

– ул. Анны Щетининой, 19

– ул. Сабанеева, 16

– ул. Аллилуева, 6

– ул. Луговая, 58

– Океанский пр., 41

– ул. Пшеницына, 22

– ул. Руднева, 1б

– ул. Руднева, 13в, стр. 3

Большинство участков – это традиционные места продажи елок, они удобны для жителей, к ним можно подъехать на машине, на общественном транспорте или подойти пешком. Значительное количество торговых точек расположено в спальных районах – поближе к жилым домам.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru