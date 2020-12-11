Юбилей базы ЦСКА отметили на татами На базе Спортивного центра морской и физической подготовки во Владивостоке на этой неделе прошел турнир среди юношей и девушек по дзюдо, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Состязание местного филиала ЦСКА было приурочено к 70-летию основания спортивного центра. В нем приняли участие более 100 юных спортсменов в возрастной группе от 12 до 16 лет из спортивных школ Приморского края и Амурской области.

Дзюдоисты, выступающие под флагом армейского клуба, завоевали две медали. В весовой категории 36 кг, одержав победу в двух поединках, третье место завоевала Варвара Максимова. Выйдя в полуфинал среди представителей весовой категории 57 кг, бронзовую медаль получила армейская спортсменка Виктория Кабришева.

По словам начальника Спортивного центра морской и физической подготовки Олега Докучаева, детский турнир прошел в яркой и динамичной атмосфере, а также в полном соответствии с рекомендациями по обеспечению безопасности юных участников и профилактике распространения СОVID-19.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА