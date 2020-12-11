Весь Тихий океан был в ее распоряжении, а она вернулась домой Еще в мае одна из шести ларг Приморского океанариума – Дульсинея – отправилась в путешествие. И вот спустя полгода странствий вернулась домой, сообщили в пресс-службе организации.

Так как этот период – с мая по ноябрь – совпадает со сроками сезонной миграции тюленей, то ученые полагают, что Дуся вместе с основной частью ларг залива Петра Великого совершила большое путешествие.

– Конечно, подтвердить мы этого не можем, но я уверен, что Дульсинея была именно в сезонной миграции, – отметил научный руководитель лаборатории морских млекопитающих Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, главный специалист центра коллективного пользования «Приморский океанариум» Игорь Катин. – Большая часть тюленей залива в теплое время года уходит на север, добираясь до Амурского лимана, или на юг, к Пусану, на месте остается в лучшем случае 20 процентов популяции, и именно сейчас мигранты возвращаются на зиму туда, где родились. Возможно, Дуся как раз из мигрантов, и природа взяла свое. Как писал классик: «Им овладело беспокойство, охота к перемене мест». В пользу моей теории о миграции можно отнести тот факт, что у наших ларг имеется опыт небольших путешествий, но они возвращались в течение нескольких дней, а Дуся отсутствовала полгода.

Вернулась Дульсинея ранним утром. Она узнала всех членов своей большой «семьи» – и ларг, и людей, которые с ней работали. Другие тюлени восприняли возвращение Дуси совершенно обыденно, она сразу же включилась в тренировку, всем своим видом показывая, что вообще не отлучалась. Все шесть ларг – научные «сотрудники» океанариума, они участвуют в программах изучения сенсорных систем морских млекопитающих. Конечно, Дуся за время отсутствия немного отстала от программы, но быстро наверстывает прогулянное.

– Меня спрашивают, уверен ли я, что это именно Дуся. Но как не узнать, каждый тюлень уникален, и своих я узнаю всегда, – заверил Игорь Катин. – Мы проводили расследование ее исчезновения, это сейчас мы уже понимаем, что у нее сработал инстинкт миграции и она ушла, а тогда тот факт, что ее не было рядом, нас очень напугал. В Уссурийском заливе много орудий лова, я очень переживал, что она погибла. Первый месяц ждал каждый день, что она вернется. На лодке обследовал все окрестные бухты, в заповеднике обошел все группы тюленей, в каждом мне мерещилась Дуся. После возвращения Дульсинея себя чувствует хорошо, проблем со здоровьем у нее нет, единственное исключение – вес. Он составлял всего 67 килограммов, тогда как в это же время в прошлом году Дуся весила 97 килограммов. Летом у ларг происходит интенсивный набор массы тела для зимования. Дуся по какой-то причине вес набрать не смогла. Ларги в Приморском океанариуме содержатся в естественных условиях, и, чтобы к сильным холодам набрать нужный слой жира, путешественница сейчас находится на усиленной высококалорийной диете.

– Интересно, что Дуся не просто вернулась в то место, из которого ушла, – отметил Игорь Катин. – За время ее отсутствия вольерный комплекс ЦКП тоже совершил миграцию, его переместили в другую бухту, и ларга возвратилась туда, где не была больше двух лет. Есть теория сигнального биологического поля: животные, проходя большие расстояния, узнают конкретное место и возвращаются туда. До конца неизвестно, работают ли в этом случае сенсорные системы или другие, неизвестные нам, но факт остается фактом, и Дуся его подтвердила – она нашла свой дом. Этот факт приятен еще и тем, что у нее была возможность выбрать, – весь Тихий океан был в ее распоряжении, но она вернулась к нам.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено пресс-службой Приморского океанариума