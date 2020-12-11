Юрий Трутнев: Приморью окажут помощь в ликвидации последствий ЧС Заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил о необходимости разработки мер, позволяющих максимально быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, подобные случившейся в Приморье, сообщили в пресс-службе края.

Вопросы устранения «ледяной» ЧС обсуждали на совещании в среду, 9 декабря. В работе принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Перед обсуждением Юрий Трутнев и Олег Кожемяко побывали в поселках Подножье и Экипажном на острове Русском, где еще продолжались восстановительные работы на сетях энергетической и коммунальной инфраструктуры.

По словам вице-премьера, Приморье столкнулось с особо опасным природным явлением, при котором рассчитать все риски в работе системы энергообеспечения невозможно. По его словам, при устранении последствий стихии многие люди проявляли героизм, работая на вантах, такое же отношение и к энергетикам, трудящимся круглосуточно. Однако ряд организаций, в частности Оборонэнерго, не смогли оперативно среагировать на ситуацию, а само энергохозяйство компании оказалось в запущенном состоянии.

Подчеркнуто, что сегодня необходимо разработать комплекс мер, которые позволят максимально защитить сетевое хозяйство региона от подобных явлений, обеспечить силы и средства для ликвидации их последствий.

«Что касается восстановления лесов и лесопарковых зон, то тут тоже предстоит большая работа. Надо будет высаживать деревья, восстанавливать растительность.

Бюджет Приморья не в лучшем состоянии из-за коронавируса, поэтому будем выходить на правительство РФ с предложением оказать необходимую помощь», – обозначил Юрий Трутнев.

Напомним, что в крае действует режим ЧС регионального уровня, введенный 20 ноября в связи с прохождением ледяного шторма.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА /www.primorsky.ru