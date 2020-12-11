Возрождение продолжат в следующем году В парке Минного городка завершили первый этап реконструкции

В приморской столице благоустраивают одно из любимых мест отдыха горожан – парк Минного городка. Ремонт в парке проводится впервые за долгие десятилетия, отметили в пресс-службе городской администрации.

В этом году здесь уже отремонтировали основную дорогу, лестницы, систему ливневой канализации, смонтировали новые лавочки. Возрождение парка планируют продолжить и в следующем году.

Глава Владивостока не раз подчеркивал, что благоустройство парка Минного городка – приоритетный городской проект. Работы разделили на несколько этапов: запланированные на текущий год уже подошли к концу, сейчас специалисты подрядных организаций завершают последние штрихи и готовятся к сдаче объектов.

В парке отремонтировали основную дорогу и тротуары, уложив новое асфальтовое покрытие, смонтировали участок сети ливневой канализации, на месте старых и разрушенных лестниц сделали новые. Две большие лестницы, ведущие к автобусным остановкам, гранитные. Их оборудовали пандусами для удобства передвижения родителей с детскими колясками и маломобильных граждан. На лестничных маршах сделали и ограждение. Помимо двух больших лестниц в парке в этом году отремонтировали и пять маленьких железобетонных.

«Для безопасности и удобства гостей парка на ряде участков смонтировано дорожное ограждение», – рассказали в управлении дорог и благоустройства, которое проводило первый этап работ по преобразованию участка этой городской территории, чтобы улучшить его функциональность, экологическое состояние и внешний вид.

Также в парке минувшей осенью установили 50 новых лавочек и 50 урн.

Горожане уже оценили начавшиеся преобразования и в хорошую погоду с удовольствием гуляют по парку. И очень надеются, что эта зеленая территория наконец-то станет действительно достойным местом отдыха.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru