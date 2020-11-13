Нокдаун локдауну, или Кто защитит защитников Несмотря на тотальную изоляцию, спровоцированную пандемией, общественная приемная Законодательного собрания по работе с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, ветеранами силовых структур и членами их семей все эти месяцы помогала решать проблемы, с которыми обращались военнослужащие. С какими вопросами приходится разбираться общественной приемной, рассказал ее руководитель Юрий Тарлавин:

– Мы работаем со всеми проблемами, с которыми к нам обращаются военнослужащие, военные пенсионеры и даже будущие офицеры. В частности, внес свои коррективы в нашу работу коронавирус. Как вам известно, в результате пандемии были закрыты санатории, базы отдыха, в том числе и те, где восстанавливают свое здоровье военные.

Десятки приморских военных пенсионеров, у которых санаторные путевки были оформлены на сроки до июля этого года, получили извещения об их недействительности. Встал вопрос о возврате ранее приобретенных за свой счет авиабилетов. У тех военных пенсионеров, которые приобретали билеты по воинским перевозочным документам (ВПД), проблем не было – сдали, получили в кассе соответствующие справки, отчитались в военкомате. А вот для ветеранов, покупавших за свой счет авиабилеты заранее, в декабре-январе, возврат денег стал проблемой практически неразрешимой. По всей вероятности, авиакомпании вследствие массового отказа от ранее заказанных перелетов почувствовали возможный финансовый кризис и начали под различными предлогами препятствовать возврату денег.

Да, военные пенсионеры в своей основной массе – люди не бедные, но отнюдь и не шикующие. И несколько десятков тысяч рублей для них далеко не лишние средства. Тем более многие из них, даже не догадываясь о возможных последствиях, приобретали авиабилеты по наиболее дешевому, так называемому невозвратному тарифу. И в соответствии с его условиями при возврате им было положено только 10 % от стоимости. А у остальных удерживалось не менее 4 тысяч рублей с каждого сданного авиабилета. Деньги для пенсионера, даже военного, значительные.

При этом нас возмутила позиция авиационных чиновников, которые публично гарантировали 100-процентную компенсацию гражданам, приобретшим дорогостоящие заграничные авиатуры. А эти лица, как правило, намного более обеспеченные, чем военные пенсионеры. К тому же у них и у нас одна причина отказа от перелетов – пандемия. А ветераны вынуждены были отказаться от поездки еще и потому, что санатории и дома отдыха закрыли.

Поэтому нам пришлось взять на себя кампанию по отстаиванию прав военных ветеранов. Полностью решить вопрос не удалось, но основная масса наших товарищей сумела полностью вернуть ранее затраченные денежные суммы.

– Вы говорили, что к вам обращаются и будущие военные. С какими проблемами?

– В нашу приемную поступило обращение от мамы одного из приморских парней, который с детства грезил офицерскими погонами. Его отец, офицер Российской армии, к сожалению, рано ушел из жизни. Сына ставила на ноги мать. Но, когда встал вопрос о поступлении в военный вуз, выяснилось, что Минобороны отменило практику выдачи ВПД для поездки на сдачу вступительных экзаменов. За свой счет обеспечить сыну поездку на запад страны мать была не в состоянии.

В подобном же положении оказались десятки приморских юношей и девушек (именно девушек, многие из них выражают желание стать профессиональными военнослужащими, в том числе и офицерами). Буквально до 2018 года абитуриенты имели возможность бесплатно доехать (в плацкартном вагоне) до места учебы и обратно, если поступить не удалось. Сейчас этой возможности они лишены. И поэтому, а еще из-за того, что за последние годы были ликвидированы многие военные вузы и факультеты, парни и девчонки с Дальнего Востока вынуждены отказаться от мечты стать, например, летчиком или военным врачом. У нас в крае таких военных вузов нет.

Большую помощь в решении этого вопроса нам оказали приморские представители в Федеральном собрании РФ. В первую очередь член Совета Федерации Людмила Талабаева. Благодаря ее энергии на рассмотрение Госдумы поступил законопроект о внесении дополнений в закон об образовании, который вернет право приморцам, да и всем дальневосточникам, на безвозмездный проезд для сдачи вступительных экзаменов в военные вузы. По крайней мере, один из заместителей министра обороны РФ нас в этом заверил.

– Получается, что обычная жалоба может привести к изменениям в законодательстве?

– Знаете, даже за единичной жалобой может стоять системная проблема. Для примера: рядовое обращение за консультацией офицера дислоцированной вблизи Владивостока авиационной части выявило проблему выплат страховых компенсаций за полученную в период прохождения военной службы травму.

В соответствии с действующими законодательной и нормативной базами в получении страховки, на первый взгляд, вроде бы все определено. Но, когда мы более внимательно разобрались с этой проблемой, выяснилось, что многие военные такой страховки получить не могут. Оказывается, в нормативном приказе Минобороны опущена возможность повторной травмы. Поясняю: первичная закрытая травма может и не вывести надолго военнослужащего из строя.

Получив перелом или трещину, к примеру, ключицы, фаланг пальцев, коленного или локтевого суставов, человек вследствие отсутствия опыта либо правовой неосведомленности относится к травме по принципу «поболело – перестало». Через некоторое время в случае повторной травмы этой же части тела выясняется, что уже требуется оперативное лечение. А в страховке отказывают: мол, травма старая. Не хочется даже перечислять, сколько обращений и в какие инстанции мы направили. Проблема еще далека от решения, но поступивший на днях звонок из Минобороны дает основание надеяться на положительное решение.

– То есть в любом случае результаты есть?

– Рано или поздно, но есть. Уже длительное время мы пытаемся довести до ума новый закон «О погребении и похоронном деле…». Речь идет о выделении земельных участков, проведении траурных ритуалов (здесь и организация митинга, и присутствие почетного караула, и наличие оркестра, и прощальный салют – все это четко прописано в воинском уставе). Люди, всю жизнь прослужившие своей стране, участвовавшие в боевых действиях, определенно заслужили достойные проводы. Но во Владивостоке, да и в других населенных пунктах края, для этого даже места нет. В Доме офицеров – только с разрешением командующего, тем более что в здании нет ритуального зала. Даже с прощальным салютом проблемы – не решен вопрос, как списывать патроны. Мы, в том числе и общественные организации, добиваемся, чтобы документ подробно прописывал алгоритм действий, не перекладывая их решение на командующих на местах, иначе вопрос так и не будет решен.

– И сколько времени требуется на решение подобных проблем?

– Трудно сказать. На первый взгляд, в работе по оказанию помощи гражданам ничего сложного. Бюрократическая практика рассмотрения подобных обращений уже давно апробирована. Получил чиновник обращение, перенаправил его в то ведомство, которое вроде бы должно эти вопросы решать, получил ответ (неважно, положительный или отрицательный), направил его заявителю. Все, дело сделано, помощь оказана, заявление снимается с учета. А решен или не решен вопрос – дело второе.

В нашей общественной приемной другой подход. Если обращение, по мнению приемной, заслуживает внимания, изучается вся законодательная и нормативная база, направляются дополнительные необходимые запросы, и только после этого направляется основное обращение. Получив ответ (а первично он, как правило, отрицательный и нас не устраивает), пишем еще раз уже в вышестоящий орган. Аргументированно, со ссылкой на конкретный закон, доказываем нашу правоту. И так, как правило, происходит неоднократно.

Многие военнослужащие и военные пенсионеры, воспользовавшиеся итогами нашей работы, даже не подозревают, кому они обязаны. Но в настоящее время снискание лавров – не самоцель. Главное, оказать посильную помощь возможно большему количеству приморцев – военнослужащим и военным пенсионерам. Пандемия защиту социальных прав не отменяет.

Анжелина ШИЛАН

Фото из архива «В»