Главное не оценка, а чтобы учеба – в радость Почему к выбору учителя нужно подходить максимально ответственно

Ей всего 28. Казалось бы, какой в эти годы педагогический опыт – он нарабатывается годами вкупе с жизненными ошибками и победами. А она вот такая… настоящая первая учительница. Таких потом помнят и с благодарностью вспоминают всю жизнь. Потому что она тебя, первоклашку, не только учила и опекала, но и уважала как личность. От недавней выпускницы педучилища я, честно скажу, подобных качеств не ожидала.

Виктория Викторенко, учитель начальных классов владивостокской школы № 33, из тех людей, которые по определению должны нравиться детям: милая девушка с огромными синими глазами, в которых задор и желание сделать мир лучше. И учителем она стала не потому, что «так получилось». Чуть ли не с первого класса знала: она будет учить детей. Без вариантов. И непременно младшие классы.

– Мой выбор профессии – это абсолютно классическая история, – улыбается она. – Я смотрела на свою первую учительницу, на ее отношение к нам и хотела стать такой же.

Дважды победа

Есть такое мнение, что самые старательные и ответственные в классе ученики, у которых фамилия начинается на начальные буквы алфавита, то есть стоит в школьном журнале в начале списка. Может, кто-то не согласен с подобным утверждением, но у Вики, как говорится, тот самый случай: еще в начальных классах сформировалось стремление быть лучше, в том числе и из-за фамилии Викторенко.

– Дважды победа, – смеется она. – А фамилия в начале списка заставляла быть постоянно готовой к опросу. Я каждый день шла в школу с выученными уроками. В конце концов это вошло в привычку сначала в школе, потом в училище.

Стань второй мамой

Первый выпуск Виктории в прошлом учебном году окончил девятый класс. Опыт для педагога небольшой, но понимание профессии уже сформировалось.

Например, на актуальный для родителей будущих первоклассников вопрос, на что ориентироваться при выборе школы – на рейтинги самого учебного заведения или все же на учителя, ответ однозначен.

– Не каждая школа – гарант того, что твой сын или дочь будут успешными в будущем. Именно учитель должен стать для детей самым первым проводником в мир знаний, и как педагог со своей задачей справится, в общем-то, и зависит дальнейшее отношение ребенка к учебе и, соответственно, его успешность в дальнейшей жизни. На учителе стоит задача дать ребенку установку: у тебя все получится. Как? Личным примером. Я всегда захожу на урок с улыбкой – дети видят твой настрой и дублируют его. Ты пришла на урок сонная, и они будут спать. Поэтому нужно настраиваться на успех самому и транслировать это состояние ученикам.

Виктория уверена: выбор учителя, который делают родители на дне открытых дверей в школе, один из самых главных в жизни их ребенка.

К слову, и в отношении предметного обучения в начальных классах (многие рейтинговые школы выбирают этот формат обучения, считая более эффективным, когда каждую дисциплину ведет свой учитель. – Прим. авт.) Виктория категорична.

– Ребенок приходит в новый коллектив, в новое здание, он потерян, испуган. Бывают, конечно, дети, достаточно самостоятельные, которые сразу же могут влиться и в новый режим жизни, и в незнакомый коллектив, и в предметное обучение, но таких мало. По большей части семилетки в самом начале учебы нуждаются в поддержке, опеке, которые проще получить от одного конкретного человека. Все-таки учитель начальных классов – это все равно что вторая мама.

А что делать, если с этим единственным человеком, который должен стать опорой и помощником в новой жизни, не складываются отношения? Все-таки выбрать из нескольких учителей-предметников того, с кем удастся установить контакт, куда как проще, нежели подстраиваться под одного-единственного.

– Ребенок и не должен подстраиваться. А вот чтобы не возникло конфликта, недопонимания – в этом и заключается задача педагога.

В ее педагогической практике еще не было такого, чтобы приходилось решать конфликтную ситуацию с ребенком. Напротив, это в ее класс переводили ученика, у которого не сложились отношения с его учителем.

Что до наличия любимчиков в классе, то, по мнению Виктории, они допускаются.

– Только не любимчики, а звездочки. Да, они могут быть, но выделять их как-то нельзя. Что до антизвездочек… Вы поймите, дети бывают разными, и не все они ангелы. Мой самый первый класс собрали, по признанию моих же коллег, по остаточному принципу не из самых примерных детей. Здесь были в том числе и дети из асоциальных семей, которые видели скандалы родителей, их пьянки. Ребята выросли в этой среде, так что они могут транслировать окружающим? Честно скажу, было трудно, временами очень. Но и мысли не было отказаться от того или иного ребенка. Но зато расставались с ними душевно. Один мальчик из сложных в конце четвертого класса подошел ко мне, обнял и говорит: спасибо за то, что меня вытерпели…

Сама же Виктория считает себя строгим учителем и по этой причине не планирует брать свою дочь в свой класс, хотя девочка и идет в школу в ее параллель.

– А вдруг она меня бояться будет? Я все же для нее хочу в первую очередь остаться мамой. Да и не принято у нас, у учителей, учить собственных детей.

Насколько важна домашка для первоклашки?

Считается, что нынешним первоклассникам крупно повезло: им не задают домашнего задания. Официально не задают. А вот по факту… Скажем честно, это зависит от учителя. И у педагогов на это нововведение разные взгляды.

– Ну а как не повторять дома то, что прошли в школе? На самом уроке порой не хватает времени, чтобы дать основной материал, приходится задерживаться. Во-первых, программа многим дается тяжело. Во-вторых, дети в восемь утра все еще спят, и пока ты их растормошил, подключил к работе, пора домой отпускать.

В обучении обязательно должна быть система, и, честно скажу, повторять дома то, что вы проходили в школе, необходимо – все-таки урок длится всего 40 минут. Вот только позиция родителей зачастую не совсем понятна. Да, они в большинстве своем очень занятые люди, и они знают, что домашнего задания быть не должно… Но ведь при этом они хотят, чтобы ребенок был успешен в учебе. А его успешность – это совокупность стараний и учителя, и родителя, и, конечно, самого ребенка.

А с другой стороны – вот очень хочется об этом упомянуть: родители чрезмерно завышают требования к своим детям, к их успехам в школе. Возможно, потому что сами в свое время хорошо учились и, следовательно, хотят от ребенка того же. Давят на него, а толку нет. Так не нужно давить, нужно разговаривать, показывать личный пример, а у них зачастую и на разговоры времени нет.

Учиться не на оценку

Понятно, что основное проявление успешности ребенка в учебе – пятерки в дневнике (или сейчас в электронном журнале). Отличные оценки родители желают видеть у своих чад даже сильнее, чем сами дети…

– К пятеркам у меня очень двоякое отношение. Все-таки важнее привить правильное отношение к учебе, чтобы у ребенка было желание ходить в школу и показывать результаты. А ведь и это зависит от личного опыта и отношения родителей к школе. Будут они относиться неуважительно или потребительски к учителю – ребенок как губка впитает это. Если же взрослые уважают, поддерживают учителя и школу, те же чувства испытывают и дети, а значит, и на уроки идут с удовольствием, и учатся со старанием.

Проекты – вот еще одно школьное нововведение, отношение родителей к которому неоднозначно. Поскольку, как ни крути, зачастую именно им приходится их выполнять.

Проект (проектная деятельность школьников) – это индивидуальная или групповая работа, совмещающая учебную, исследовательскую, творческую деятельность. Со следующего учебного года согласно ФГОС оценка за проект, выполненный в 11-м классе, входит в школьный аттестат. Ученики начальных классов представляют свои проекты в виде рисунков, аппликаций, поделок.

– Проекты полезны только в том случае, если интересны именно детям, – уверена Виктория. – Поэтому выполняются исключительно по желанию. А если все-таки выполнены, то обязательно заслуживают похвалы.

Уже лет 20, если не больше, принято отправлять детей в школу умеющими читать и писать. Хотя сами учителя твердят: не надо, это задача школы. При этом они же утверждают: с подготовленными детьми работать значительно легче.

– Здесь очень сложно сформулировать однозначный ответ. Разумеется, подготовив ребенка к школе, дав ему навыки чтения, письма, счета, вы значительно облегчите первые месяцы его школьной жизни, снабдив, скажем так, свое чадо спасательным жилетом. Но тут вот в чем сложность: в какой-то момент ребенок расслабляется – все, что постигают его одноклассники, он уже умеет. И может оказаться так, что в дальнейшем он уступит тем, кто пришел в школу с меньшим багажом знаний. Хотя для особенно неуверенных в себе детей все эти полученные навыки очень хорошее подспорье.

Теперь вы, наверное, не удивитесь тому, что Виктория в этом году – в тройке лидеров городского конкурса «Лучший учитель года».

Анжелина ШИЛАН

Фото предоставлено Викторией ВИКТОРЕНКО