Оплот оперной культуры в АТР Валерий Гергиев привез в столицу Дальнего Востока лучи оптимизма и позитива

«Мы» – это слово Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра, повторил не один раз во время пресс-конференции, которую он дал в рамках V дальневосточного фестиваля «Мариинский», что проходит во Владивостоке. И этим местоимением Валерий Абисалович обозначал не только Мариинский оркестр или историческую сцену театра в Санкт-Петербурге, но и весь комплекс Мариинского театра, куда, как не раз подчеркивал маэстро, входит и Приморская сцена.

О планах ее развития Валерий Абисалович поделился с приморскими журналистами.

– Проведение дальневосточного фестиваля «Мариинский» и выступление на нем звезд исторической сцены стало хорошей, важной, богатой, я бы сказал, традицией. В этом году, как и всегда, на Приморской сцене выступили великолепные оперные солисты, а сам фестиваль начался с премьеры замечательного балета «1000 и одна ночь». Я всегда выступаю за то, чтобы на сцене появлялись произведения композиторов, которые жили и творили совсем недавно, например, как Фикрет Амиров, прекрасный азербайджанский советский композитор, – отметил Валерий Гергиев. – Решение о проведении пятого «Мариинского» на Дальнем Востоке далось нам непросто. Мы утрясали множество деталей с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, с представителями Роспотребнадзора. Но мое убеждение – иначе нельзя. Пару недель назад я окончательно понял, что переносить дальневосточный фестиваль на октябрь или ноябрь нельзя, потому что у публики будет ощущение обманутых ожиданий. Мы же пять лет работали на то, чтобы приучить зрителя к фестивалю, чтобы у людей не было никаких сомнений: летом во Владивостоке проходит «Мариинский». Всегда! И даже тот факт, что в этом году во Владивосток не смогли приехать корейцы, китайцы, японцы, которые в прошлые годы покупали большую часть билетов, не повлиял на мое решение.

По словам маэстро, в этом году программа фестиваля формировалась с упором на лучшие кадры Мариинского театра.

– Мы организовали приезд крупных творческих сил из Санкт-Петербурга, хотя это не самая простая операция, которую мне пришлось осуществить, – сказал Валерий Гергиев. – Нам пришлось нанимать специальный самолет, делать чартерный рейс. Мы максимально постарались сделать приезд во Владивосток если не полностью, то максимально безопасным. Я обещал главному санитарному врачу России, что так будет, и только с этим условием она разрешила нам фестиваль во Владивостоке. И мы свое слово держим.

Также, по словам Валерия Абисаловича, в программе фестиваля упор был сделан на те произведения, которые либо совсем не исполнялись на Дальнем Востоке, либо исполнялись крайне редко. Например, опера Сергея Прокофьева «Огненный ангел».

– Приморская сцена Мариинского театра может с гордостью заявить о том, что в ее залах прозвучали лучшие творения Прокофьева, – убежден маэстро, – это и «Огненный ангел», и «Обручение в монастыре», и «Война и мир» – с этой премьерой я особенно хочу поздравить театр. Ведь своими силами справиться с этой оперой Прокофьева могут считаные театры в мире.

Я считаюсь одним из самых активных интерпретаторов музыки Прокофьева. Уже 40 лет практически каждые три-четыре дня исполняю музыку Прокофьева и потому отлично знаю, какие высокие требования предъявляет композитор к музыкантам, солистам, хору, оркестру. И сценическое решение его опер сегодня должно быть свежим, без нафталина, со свежими режиссерскими идеями. Мне очень приятно, что именно такой спектакль и создали во Владивостоке.

Сегодня столица ДФО довольно смелыми и решительными шагами идет к тому, чтобы быть оплотом оперной культуры в России. На восток от Санкт-Петербурга и Москвы только несколько театров о себе заявляют громко, и Приморская сцена – один из них. Думаю, между такими театрами будет идти негласное соревнование, и кто-то сможет сделать крупные, необычные постановки, кто-то сформирует интересный репертуар. Задача же Приморской сцены – сделать и то и другое. А самое главное – те наименования, которые появляются здесь в репертуаре, должны идти не один-два раза, а 15-20 раз, например, за полтора-два года. Когда дается 15-20 спектаклей Верди, Вагнера, Моцарта, это большой шаг вперед, это серьезно. Это знак качества. Думаю, мы придем к тому, что через два-три года, перед открытием здесь крупного концертно-театрального комплекса на Аксаковской, репертуар Приморской сцены будет довольно серьезно расширен и увеличен.

«Царскую невесту» приняли на ура

– Как скоро мы можем увидеть на Приморской сцене те наименования, которые готовятся к постановке в Санкт-Петербурге?

– У Приморской сцены свои задачи, и те спектакли, которые мы ставим на исторической сцене, сюда придут, но со временем, не в ближайшем будущем – через год-два… Здесь своя программа реализуется. Скоро мы составим четкий план постановок для Приморской сцены Мариинского театра. Могу сказать, что это будут оперы русских композиторов – «Руслан и Людмила», «Борис Годунов», «Мазепа», то, что не звучало здесь давно или редко звучит.

Думаю, что Владивосток будет в еще большей степени оплотом, крепостью, где постоянно будут звучать произведения русских композиторов.

Мы один коллектив, одна семья. У нас стали традицией выступления балетной труппы Приморской сцены в Санкт-Петербурге, теперь вот оперные постановки из Владивостока приезжают в наши столицы. Не так давно мы показывали в Москве вашу «Царскую невесту», и она была принята на ура. И мы продолжим эту практику, несмотря ни на какие ограничения.

– Мариинский театр, как и все, закрывался на несколько месяцев. В это время никакой работы не велось?

– Отнюдь! Когда стали ясными перспективы, что мы не вернемся в ближайшее время к нашей основной деятельности, то есть спектаклям, что не может состояться фестиваль «Белые ночи», мы стали продумывать, чем будем заниматься. Мы не сидели долго в полном безделье, а с конца апреля уже начали готовить – вы только оцените – около 20 новых опер. Это примерно 60 часов чистой музыки. Это больше, чем репертуар большинства театров в мире. Я очень благодарен вокалистам Мариинского театра, которые так плодотворно использовали эти месяцы.

Эти 20 опер сейчас все в работе. Это беспрецедентное укрупнение репертуара театра. Никогда еще за те десятилетия, что я руковожу Мариинским театром, такого расширения мы не замышляли, а ведь мы всегда ставили перед собой весьма амбициозные задачи.

Но, с другой стороны, не было никогда ни у певцов, ни у меня лично возможности три-четыре месяца находиться в одном месте, в Санкт-Петербурге или рядом с ним.

Когда я говорю о 20 операх, не посчитайте меня человеком легкомысленным или безответственным, а то и сумасшедшим. Просто в Петербурге у нас более ста солистов высокого класса, 380 музыкантов оркестра. Мы – гигантский центр, у нас три сцены, они не могут пустовать. Мариинка-1 – это исторический театр, великолепнейший, он всегда полон. Мариинка-2 – один из крупнейших театров в мире, там 80 тысяч квадратных метров, это гигантский простор для деятельности. Мы можем распределить одновременно там тысячу артистов, и им будет комфортно. У нас гигантские ресурсы артистические, мы можем себе многое позволить.

Нам всем надо научиться жить в новых реалиях

– Повлиял ли карантин на планы и перспективы Мариинского театра?

– Эти месяцы карантина, безусловно, нас серьезно приостановили во всех смыслах. В 2019 году мы продали билетов на три миллиарда рублей. В 2020-м пока что билетов продано на 800 миллионов. Это головокружительное падение. Невероятное. Тяжелейший удар по коллективу. У нас с марта по июль многие артисты-контрактники не могли заработать ни копейки, потому что они получали деньги только за выход в конкретных спектаклях. Никогда мы ни с чем подобным не сталкивались.

Что касается прогнозов… В самом лучшем случае, как я надеюсь, мы вернемся к цифрам 2019 года в конце 2021-го. Но это при лучшем развитии событий. А может быть, это произойдет не ранее 2022-2023 года. Нам всем надо научиться жить в новых реалиях, в том числе и мне. Научиться не планировать ничего, что приведет к ненужным затратам, например. Строить новую ценовую политику, потому что ясно, что по всему миру люди потеряли работу, заработок. Государство должно понять, кому и как помогать. Ясно, что помощь будет оказываться тем, кто готов много работать. От театров потребуются крупные акции, такие, которые найдут отклик в сердцах людей, такие, которые зрители не захотят пропускать ни при каких условиях.

Имею право на оптимизм

– Вы проводили множество фестивалей помимо дальневосточного «Мариинского», например, Пасхальный, фестиваль «Белые ночи»… Какова их судьба?

– Не состоявшийся этой весной Пасхальный фестиваль все же прошел – с начала августа. За 20 дней мы успели выступить в 25 городах России. Наши выступления – оркестра Мариинского театра под моим управлением – прошли в Казани, Воткинске, Саранске, Ельце, Самаре... Мы побывали в местах, где родились величайшие русские композиторы. Смоленск – родина Глинки, Воткинск – родина Чайковского, Великий Новгород – родина Рахманинова, Тихвин – это родина Римского-Корсакова.

Я очень рад, что наши выступления проходили везде с аншлагом, что публика ждала нас. Счастлив, что во Владивостоке театр вернулся к активной деятельности более чем успешной премьерой «1000 и одной ночи». Замечу, что наши концерты во многих городах стали первой ласточкой перед отменой ограничений, возобновлением работы театров, и нам приятно было возвращать людям оптимизм, позитив.

Ничто не изменило и не изменит нашу привычку ставить перед собой большие цели и добиваться их.

Замечу, что не мы одни полны оптимизма. Зальцбургский фестиваль совсем недавно прошел. Кстати, они меня пригласили, но я сделал выбор в пользу Владивостока. Выступления внутри страны в такой ситуации я считаю более важными. Но все же за последние полтора месяца успел выступить дважды за рубежом, в Италии в том числе. И я там был первым иностранцем за долгое время, потому что гастроли за рубежом сегодня – это что-то невероятное. И когда люди узнают, что Мариинский оркестр выступал в Италии, а это было около месяца назад, меня переспрашивают: правда? Отвечаю: да, правда. Это было непросто, но мы справились, поэтому я имею право на оптимизм. Именно поэтому хочу выразить надежду на то, что, хотя сейчас к нам во Владивосток не могут, как еще год назад, приехать любители оперы и балета из Южной Кореи, Японии, Китая, Сингапура, Гонконга, с Тайваня, со временем это вернется на круги своя и станет традицией уже со следующего года. Как и многое другое.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА