Снимите это немедленно Во Владивостоке продолжается борьба с незаконными рекламными конструкциями

Чаще всего это самые назойливые и отвлекающие водителей от дороги баннеры на улицах либо же, наоборот, выцветшие и обветшалые растяжки. Все они портят облик города и вместо того, чтобы привлекать клиентов, только раздражают людей. Каждую неделю специалисты администрации Владивостока проводят демонтаж подобных изделий.

Очередное мероприятие прошло в пятницу, 31 июля.

- На последний день июля запланирован демонтаж 19 конструкций в разных районах города, - рассказал Сергей Карманов, главный специалист управления наружной рекламы и информации администрации Владивостока. – Подобные выезды мы проводим еженедельно, каждую пятницу. С привлечением спецтехники, потому что конструкции разных видов, располагаются в разных местах, на зданиях. За каждым сотрудником отдела контроля рекламы закреплены районы, а районы разбиты на сектора. Специалисты выезжают по этим секторам и фиксируют всю наружную рекламу. Затем сверяем полученную информацию с реестром размещения рекламных конструкций и вывесок. Если какого-то объекта в базе нет, то по нему составляются акты и предписания. Сначала всегда просим владельцев нелегальных конструкций демонтировать их самостоятельно.

Отметим, что не всегда приезд специалистов мэрии заканчивается демонтажем нелегальной рекламной конструкции. Так, например, произошло на улице Комсомольской, 11, где на стене здания был размещен незаконный информационный щит.

- В данном случае на месте присутствовал владелец щита и собственник помещения, - объяснил Сергей Карманов. - Они заверили нас, причем в письменном виде, что в течение недели самостоятельно демонтируют конструкцию, а после обратятся к нам в управление для ее согласования, как это положено по правилам. Ситуации бывают разные. В большинстве случаев владельцы адекватно воспринимают необходимые меры. У нас нет карательной цели – прийти и в одночасье демонтировать конструкцию. Главное, полностью проинформировать собственника, объяснить ему правила, как узаконить рекламу. Есть владельцы, которые игнорируют наши предписания на протяжении всех этапов. В таких случаях комиссией принимаются решения о демонтаже.

Но данный эпизод, скорее всего, исключение. В большинстве случаев специалистов МБУ «Содержание городских территорий» и подрядной организации, которые занимаются демонтажем, никто не встречает.

И, как говорится, с нелегальной рекламой разговор короткий. Так, на остановке «Семеновская» старый и уже потерявший товарный вид баннер, приколоченный к задней стенке газетного киоска, был сорван в считаные секунды. Правда, под ним находился еще один, еще более ветхий.

– Это еще что, – прокомментировал один из рабочих. – У нас есть случаи, когда по семь слоев снимаем.

Такая же история с газетными киосками в центре Владивостока. Рабочие уже умело, со знанием дела орудуя ломом, срывали баннеры, скатывали их на асфальте в рулоны и кидали в кузов грузовика. Конструкции эти затем увозятся на хранение в специальный склад. Позже, если владелец захочет вернуть свой баннер или растяжку, он может обратиться в администрацию. Но получить имущество сможет только после того, как оплатит все издержки, понесенные мэрией (демонтаж, вывоз, хранение и т.д.).

– Когда конструкция имеет своего владельца, тогда ему выставляется счет, – объяснил Сергей Карманов. – Бывает наружная реклама, которая эксплуатируется без опознавательной информации, и установить ее владельца не всегда возможно. Тогда она признается неизвестной, и все расходы идут за счет администрации.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА