Непросто создавать костюм Шахерезады Подготовка к премьере балета «Тысяча и одна ночь» (12+) на Приморской сцене Мариинского театра идет ударными темпами. Как сообщила пресс-служба театра, все артисты балета выкладываются на сто процентов, стараясь под руководством главного балетмейстера театра Эльдара Алиева создать настоящую восточную сказку для зрителей.

А в это время в Санкт-Петербурге в мастерских Мариинского театра закройщики, портнихи, вышивальщицы трудятся над созданием костюмов для постановки, разработанных главным художником Приморской сцены Мариинского театра Петром Окуневым. Нега арабских сказок, удивительная атмосфера «Тысячи и одной ночи» очаровали Петра Окунева, и он придумал костюмы одновременно эффектные и в то же время точно совпадающие с замыслом балетмейстера.

Создание балетных костюмов – кропотливая работа. Для создания образа важна каждая деталь: маленький цветок или легкая подвеска создают особый настрой для артиста и дополняют атмосферу спектакля.

На днях появилась информация о том, что премьера балета «Тысяча и одна ночь» состоится 14, 15 и 16 августа. Мало того, именно 14 августа начнет работу пятый международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» (6+). Детали читайте на страницах «В» в одном из ближайших номеров «В».

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморской сценой Мариинского театра