С маской и красками – в онлайн Онлайн-выставка «Маска, краски и пленэр – 2020» (6+) проходит на странице Музейно-выставочного комплекса ВГУЭС в «Инстаграме».

– Самоизоляция или нет, дни и месяцы идут свои чередом, продолжается учеба, не останавливается творческий процесс, – говорит директор музея искусствовед Надежда Сухарева. – В масках и при прочих условиях по соблюдению безопасности готовили новую выставку студенты Академического колледжа ВГУЭС. Проект «Маска, краски и пленэр – 2020» стал завершающим этапом учебной практики, прохождение которой в музее ВГУЭС становится доброй традицией.

Ребята работали на пленэре, выбирая темой работ преимущественно пейзаж. В экспозиции представлены городские зарисовки, наброски с натуры с морскими далями, зеленью парков и пригородных лесов. И как дань искреннего интереса к Владивостоку и его истории – архитектурные этюды. Это и неудивительно: после длительной изоляции хотелось выйти на воздух, к солнцу, ветру, открытым пространствам, целительной красоте природы.

Эти ученические упражнения позволили ребятам внимательно вглядеться в себя и окружающий мир, выбрать направление художественного поиска, почувствовать особенности работы в разном материале, его отзывчивость или сопротивление. Студенты, будущие дизайнеры, находятся в самом начале профессионального пути, сейчас для них время активного поиска, находок, проб и ошибок, радостей и трудностей творчества. Отсюда известная свобода в выборе сюжета и широта представленных техник – акварель, гуашь, рисунок карандашом и так далее. Неоценимой в такой ситуации становится направляющая помощь преподавателей и кураторов музейной практики Юлии Ключеровой и Никиты Андреева.

К сожалению, выставка «Маска, краски и пленэр – 2020», запланированная к проведению в Музейно-выставочном комплексе ВГУЭС, не может быть сейчас собрана и представлена в залах, но познакомиться с ней можно в «Инстаграме» проекта @vvsu_mkp2020 и на сайте нашего музея.

Идея представления выставки онлайн и ее реализация также принадлежит студентам, мы же в музее надеемся, что позже сможем провести ее в классическом офлайн-виде.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Музейно-выставочным комплексом ВГУЭС