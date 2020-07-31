Заем «до зарплаты» теряет популярность у пенсионеров Россияне старше 60 лет стали реже обращаться за микрозаймами, говорится в исследовании микрофинансовой организации (МФО) MoneyMan, которое есть в распоряжении РИА «Новости».

«Во II квартале относительно I квартала доля заемщиков старше 60 лет сократилась с 4,3 % до 3,5 %. Уменьшилось и количество поданных ими заявок: если в I квартале их доля составляла порядка 5 %, то во II квартале она снизилась до 4,1 %», – выяснили аналитики.

Также за II квартал уменьшилась и средняя сумма займа у пожилых клиентов – на 7,6 %, до 4250 рублей. Эксперты отмечают характерную черту данной категории заемщиков: они всегда берут сумму, равную изначально запрашиваемой, несмотря на готовность кредитора выдать средства в большем объеме.

Уменьшение спроса россиян старшего возраста на микрозаймы можно объяснить тем, что в условиях экономической нестабильности они сохраняют независимость за счет наличия гарантированного дохода в виде пенсии, считает гендиректор компании Ирина Хорошко. Кроме того, во II квартале в ряде регионов на фоне самоизоляции для пенсионеров были введены дополнительные выплаты.

«Наконец, специфика коронакризиса на время вывела из игры офлайн-участников рынка МФО, а пожилые люди, как известно, часто предпочитают в финансовых вопросах физическое взаимодействие», – добавила она.

Банк России сообщил, что МФО во время действия ограничительных мер из-за коронавируса начали ужесточать политику по выдачам займов, что предотвратило рост закредитованности граждан. При этом, по данным регулятора, в июне спрос на небольшие займы восстановился практически до докризисного уровня.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»