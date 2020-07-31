Россия на втором месте по дешевизне топлива. На 20-м по его доступности Эксперты агентства «РИА Рейтинг» сравнили доступность бензина в разных странах Европы, рассчитав объем топлива, который их жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты.

Как стало известно порталу Banki.ru, рейтинг включает 32 страны. При его составлении были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало июля 2020 года. Лидером стал Люксембург, жители которого могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,2 тыс. литров бензина. Второе место заняла Норвегия с 2,6 тыс. литров. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания.

Россия заняла в рейтинге 20-е место, оказавшись между Чехией и Грецией. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина.

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 395 литров топлива.

В абсолютных ценах (без привязки к зарплате) наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 29,6 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 46,4 рубля за литр. Третье место занимает Белоруссия (около 52 российских рублей), далее идет Украина (57,6 рубля).

Самый дорогой бензин в Нидерландах: 125,8 рубля за литр в эквиваленте. Далее следуют Дания, Греция, Италия и Португалия (более 111 рублей за литр). В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо.

Практически во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин снизились по сравнению с началом текущего года, наиболее существенно в Словении (на 23,1 %), Болгарии и на Украине (на 22,1 % в обоих случаях). Рост цен отмечается только в трех государствах: в России (на 1,3 %), Белоруссии (на 1,1 %) и Казахстане (на 1 %).

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»