Аферисты присмотрелись к вкладам молодых Телефонные мошенники пытаются реализовать в России новую схему: сообщают россиянам, что их вклады в опасности, и предлагают перевести средства на якобы безопасный счет. Об этом предупредил на Дальневосточном медиасаммите первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

«Новая схема, которую пытаются сейчас реализовать, такова: мошенники заявляют, что деньгам, хранящимся на депозите, грозит опасность, поэтому срочно их надо перевести на безопасный счет», – приводит слова Артема Сычева агентство «Прайм».

Сычев предупредил, что злоумышленники всегда пытаются мотивировать свою жертву «прямо здесь и сейчас», чтобы она не смогла опомниться. «Это очень важный момент, который как бы предупреждает, что против вас работают злоумышленники. Если на вас начинают давить, если предлагают прямо здесь и сейчас принять решение, это один из явных признаков мошенничества», – объяснил замглавы департамента ЦБ.

Ранее Сычев сообщил, что аферисты в настоящее время в первую очередь направляют свое внимание на россиян в возрасте от 25 до 45 лет, а не на пожилых граждан. При этом многие данные о своих жертвах злоумышленники берут из социальных сетей.

Отдел новостей «В»