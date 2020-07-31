Столы раздвинули, антисептики расставили Административные комиссии Владивостока ежедневно проверяют кафе и рестораны, которые подали уведомления о возобновлении деятельности.

В настоящее время им разрешено работать только при условии соблюдения установленных в связи с режимом повышенной готовности санитарно-эпидемиологических требований, напомнили в пресс-службе мэрии. Разрешение на работу выдает министерство промышленности и торговли Приморского края после детальной проверки заведений общепита специалистами.

Очередная проверка соблюдения необходимых санитарных требований состоялась в нескольких заведениях Владивостока во вторник, 28 июля. Так, члены административной комиссии осмотрели ресторан Gastroli gril. Его сотрудники давно готовились к открытию. В связи с действующими ограничительными мерами для соблюдения необходимой социальной дистанции в помещении раздвинули столы на расстояние не менее 1,5 метра, проводят регулярно дезинфекцию, а в удобных для посетителей местах разместили дозаторы с антисептиками. Также сотрудники работают в масках, и им постоянно измеряют температуру. Эти сведения зафиксированы в специальном журнале по термометрии.

«С момента начала пандемии наше заведение работало только на доставку. Конечно, очень рады, что можем открыться. Для соблюдения мер безопасности руководство ресторана закупило маски, перчатки, современный бесконтактный термометр, антисептики и другие необходимые принадлежности», – рассказала Маргарита Шабанова, менеджер ресторана.

Еще одна проверка прошла на улице Русской, здесь специалисты осмотрели ресторан паназиатской кухни Lao Ban. По итогам осмотра нарушений не выявлено. В заведении имеется все необходимое для возобновления деятельности, в том числе запас масок и антисептиков. Также в ресторане для соблюдения социальной дистанции рассаживать гостей планируют через один стол. Для этого часть столов и стульев помечена специальными наклейками, которые запрещают садиться в этом месте.

«Мы регулярно проводим проверку заведений, которые во время действия режима повышенной готовности возобновляют свою деятельность. При этом все должны соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования не только на момент открытия, но и во время работы с посетителями», – подчеркнул начальник отдела по координации исполнения административного законодательства и взаимодействия с органами власти Андрей Гончаров.

Отметим, что во Владивостоке за соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований следят 17 административных комиссий. Рейды проходят ежедневно в разных районах города. В случае выявления нарушений составляются протоколы. Только за одни сутки, 28 июля, было составлено 36 административных материалов.

Отдел экономики «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru